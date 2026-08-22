به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، از برگزاری جشن «امت احمد» در دو شهرستان جوانرود و کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با محوریت ولادت پیامبر اکرم (ص) و با هدف تقویت وحدت و برادری میان مردم شیعه و اهل سنت برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: جشن «امت احمد» در شهرستان جوانرود روز سه‌شنبه سوم شهریورماه، همزمان با ۱۲ ربیع‌الاول، از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۳:۳۰ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به انتخاب جوانرود به عنوان یکی از میزبانان این جشن، گفت: با توجه به جایگاه شهرستان جوانرود و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن، امسال برگزاری جشن در این شهرستان مورد توجه قرار گرفت و مسئولان شهرستان نیز استقبال مناسبی از این برنامه داشته‌اند.

حجت الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: برنامه جوانرود با مشارکت جوانان و گروه‌های مردمی برگزار می‌شود و حدود ۱۵ تا ۱۶ غرفه پذیرایی و فرهنگی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه تلاش شده است اجرای برنامه در فضایی عمومی و در دسترس مردم انجام شود، عنوان کرد: هدف این است که مردم بتوانند به صورت خانوادگی در این جشن حضور پیدا کنند و در فضایی شاد و صمیمی، میلاد پیامبر اکرم (ص) را گرامی بدارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر مردمی بودن جشن «امت احمد» گفت: تلاش کرده‌ایم جوانان شهرستان در اجرای صفر تا صد برنامه نقش داشته باشند و دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه حمایت و پشتیبانی را بر عهده بگیرند.

حجت الاسلام چقامیرزایی افزود: یکی از اهداف مهم این برنامه، فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت جوانان شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر است تا این همکاری به ارتباط و الفت بیشتر میان مردم منجر شود.

جشن کرمانشاه هشتم شهریور برگزار می‌شود

وی در ادامه به برگزاری جشن «امت احمد» در شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این برنامه روز یکشنبه هشتم شهریورماه، همزمان با ۱۷ ربیع‌الاول، در مسکن مهر دولت‌آباد برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام چقامیرزایی زمان آغاز این جشن را حدود ساعت ۱۵:۳۰ اعلام کرد و افزود: برنامه تا حدود ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت و حدود ۵۰ غرفه برای آن پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: بخش عمده غرفه‌های جشن به پذیرایی اختصاص دارد و در کنار آن، غرفه‌های فرهنگی نیز برپا خواهد شد تا برنامه علاوه بر ایجاد فضای شادی و نشاط، دارای محتوای فرهنگی نیز باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به استقبال مردم از جشن سال گذشته در مسکن مهر دولت‌آباد، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر در این برنامه حضور داشتند و امسال نیز تلاش شده است شرایط برای حضور گسترده مردم فراهم شود.

وی تأکید کرد: جشن «امت احمد» صرفاً یک برنامه مناسبتی و چندساعته نیست، بلکه هدف اصلی آن ایجاد ارتباط و الفت میان مردم و تقویت وحدت در سطح عمومی جامعه است.

حجت الاسلام چقامیرزایی با بیان اینکه وحدت در نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب یک راهبرد اساسی است، گفت: این جشن ها باید در میان عموم مردم نیز نمود پیدا کند.

وی افزود: انتخاب ولادت پیامبر اکرم (ص) برای برگزاری این جشن به همین دلیل انجام شده است؛ چرا که این مناسبت، نقطه اشتراک و موضوعی مورد احترام میان همه مسلمانان است و می‌تواند زمینه‌ای برای گردهمایی و همکاری بیشتر مردم باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در این برنامه تلاش شده است از ظرفیت جوانان اهل سنت نیز استفاده شود و برخی فعالیت‌ها و مواکب با مشارکت مشترک جوانان شیعه و اهل سنت انجام شود.

حجت الاسلام چقامیرزایی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس این برنامه‌ها، بر ضرورت دقت در انتشار اخبار تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید در کنار سرعت، صحت و وثاقت خبر را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که انتشار اخبار نادرست می‌تواند موجب خدشه به اعتماد عمومی و ایجاد تشویش در جامعه شود.