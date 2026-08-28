حبیب طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری مجموعه برنامه‌های «جشن امت احمد» در آذربایجان شرقی اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، برنامه‌های متنوعی با محوریت فرهنگ دینی، وحدت و نشاط اجتماعی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه در آذربایجان شرقی

وی افزود: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برای اجرا در شهرستان‌های مختلف استان پیش‌بینی شده است که جشن‌های خیابانی، برنامه‌های قرآنی، محافل شعر و ادب، نورافشانی و برنامه‌های اجتماعی بخشی از این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

دبیر اجرایی «جشن امت احمد» در آذربایجان شرقی ادامه داد: تلاش شده است برنامه‌ها با مشارکت مردم و متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه برگزار شود تا فضای شاد و بانشاطی همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در استان ایجاد شود.

میدان ساعت میزبان جشن بزرگ امت احمد

طاهری با اشاره به برنامه اصلی این جشن‌ها در تبریز گفت: جشن ویژه میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه هفتم شهریورماه در میدان ساعت تبریز برگزار می‌شود.

مسئول بخش فرق و ادیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی افزود: این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد و عموم شهروندان برای حضور در این جشن دعوت شده‌اند.

«شمیم وحدت» پایان‌بخش برنامه‌ها

دبیر اجرایی «جشن امت احمد» همچنین از برگزاری «شب شعر شمیم وحدت» به عنوان یکی از برنامه‌های پایانی این رویداد خبر داد و اظهار کرد: این برنامه ساعت ۱۶ روز دوشنبه نهم شهریورماه در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: حضور شاعران و اجرای برنامه‌های ادبی با موضوع وحدت و سیره پیامبر اکرم(ص) از محورهای این برنامه خواهد بود.

تأکید بر وحدت و نشاط اجتماعی

طاهری هدف اصلی از برگزاری «جشن امت احمد» را معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) عنوان کرد و گفت: ترویج فرهنگ وحدت، تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد زمینه برای همدلی بیشتر میان مردم از اهداف اصلی این برنامه‌هاست.

وی افزود: در کنار محورهای دینی و مذهبی، ایجاد نشاط اجتماعی و توجه به ارزش‌های ملی و فرهنگی نیز در طراحی برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است.

رویکرد مردمی در برگزاری جشن‌ها

دبیر اجرایی «جشن امت احمد» آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش مردم در اجرای این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: این جشن‌ها با رویکردی مردمی و با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، نهادهای اجتماعی، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود.

طاهری ابراز امیدواری کرد برگزاری این برنامه‌ها بتواند ضمن ایجاد فضای شاد و معنوی در استان، زمینه تقویت همدلی، وحدت و انسجام اجتماعی را فراهم کند.