به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در آئین توزیع ۵۰ بسته معیشتی به نیت موقوفه حاج اسماعیل فومنی که با همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فومن تهیه شده بود، با تبریک هفته دولت و میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و قدردانی از همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با قدردانی از اقدام اداره اوقاف و امور خیریه فومن در حمایت از خانواده‌های نیازمند افزود: ۵۰ بسته معیشتی به نیت موقوفه حاج اسماعیل فومنی تهیه و میان افراد نیازمند در بخش مرکزی شهرستان توزیع می‌شود.

فرماندار فومن با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف، احسان و نیکوکاری در جامعه تصریح کرد: همه باید مردم را به انجام کارهای خیر و حمایت از نیازمندان تشویق کنند تا این فرهنگ ارزشمند بیش از گذشته در جامعه گسترش یابد.

قاسمی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به پیامدهای جنگ تحمیلی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار اهمیت بیشتری دارد و همه دستگاه‌های اجرایی، خیران و ظرفیت‌های مردمی باید برای کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند پای کار باشند.

وی ادامه داد: در کنار حمایت‌های معیشتی، رونق اقتصادی شهرستان، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه درآمد پایدار برای مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا با توانمندسازی خانواده‌ها، نیاز به حمایت‌های مستقیم در بلندمدت کاهش پیدا کند.

فرماندار فومن با بیان اینکه شناسایی افراد نیازمند از برنامه‌های مهم شهرستان است، گفت: در طول سال برنامه‌های مختلفی برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیران و نهادهای حمایتی، این اقدامات را استمرار و توسعه دهیم.

قاسمی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی رؤسای ادارات و مسئولان شهرستان در این آئین افزود: امیدواریم با همدلی و همراهی همه مجموعه‌ها و با دعای خیر مردم، بتوانیم اقدامات مؤثری در مسیر خدمت به مردم شریف، مؤمن و ولایت‌مدار فومن انجام دهیم.اگر بخواهید، می‌توانم برای این خبر ۳ تیتر جایگزین کوتاه‌تر و خبری‌تر به سبک تیترهای خروجی مهر هم پیشنهاد بدهم.