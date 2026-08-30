برگزاری اولین نشست مقامات ترکیه، پاکستان و عربستان تحت توافق مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اولین جلسه کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که تحت پیمان دفاعی مشترک مکه تأسیس شده است، روز دوشنبه در استانبول برگزار خواهد شد.

به گفته منابع وزارت امور خارجه ترکیه، انتظار می‌رود هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو، رئیس ستاد کل ارتش در این جلسه شرکت کنند.

همچنین انتظار می‌رود محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع فدرال و سپهبد عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش از پاکستان در این جلسه شرکت کنند. در حالی که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، خالد بن سلمان، وزیر دفاع و ژنرال فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل ارتش عربستان نیز قرار است در این نشست شرکت کنند.

این کمیته، متشکل از وزرای امور خارجه و دفاع و روسای ستاد کل ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی قرار بود جهت‌گیری راهبردی فعالیت‌هایی را که قرار است تحت پیمان دفاع مشترک مکه انجام شوند، ارائه دهد.

انتظار می‌رود در این نشست به مسائل امنیت بین‌المللی و همچنین تلاش‌ها برای توسعه قابلیت‌های دفاعی و ارتقای قابلیت همکاری بیشتر بین نیروهای مسلح سه کشور پرداخته شود و شرکت‌کنندگان در مورد تعمیق همکاری‌های صنایع دفاعی از جمله تولید مشترک و تحقیق و توسعه و همچنین تقویت تلاش‌های مشترک ضد تروریسم بحث کنند.

همچنین انتظار می‌رود در این نشست، چارچوب دبیرخانه و سایر سازوکارهای مرتبط که کار را در حوزه‌های فعالیت مشترک تعیین‌شده توسط کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی هدایت می‌کنند، مشخص شود و همچنین نقشه راهی برای گام‌هایی که باید در دوره آینده برداشته شود، تعیین گردد.

انتظار می‌رود این نشست فرصتی برای تأکید مجدد بر این نکته باشد که پیمان دفاع مشترک مکه فرصت‌های قابل توجهی را برای همه کشورهایی که به دنبال تقویت امنیت، صلح و ثبات در منطقه، رویکرد به مسائل از طریق یک چارچوب امنیتی مشارکتی و اولویت دادن به صلح و رفاه بر درگیری هستند، فراهم می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان این توافقنامه را در ۷ آگوست در مکه امضا کردند.