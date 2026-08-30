قدرت الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش وقوع سرقت در پنج ماهه ابتدایی سال و افزایش ۱۴ درصدی دستگیری سارقان خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت حدود ۲۷۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، تغییر وضعیت و رفتارهای خطرآفرین اعمال قانون و در مواردی توقیف شدند.

وی ابراز کرد: با اجرای اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی پلیس، وقوع سرقت در پنج ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته و در حوزه کشف سرقت نیز عملکرد قابل قبولی به ثبت رسیده است.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل تصریح کرد: میزان دستگیری سارقان در این مدت ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده جدیت و تلاش مجموعه انتظامی شهرستان در شناسایی، دستگیری و برخورد با سارقان است.

وی با اشاره به برخورد پلیس با خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف گفت: طی پنج ماه گذشته حدود ۲۷۰ مورد خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از جمله ایجاد آلودگی صوتی، تغییر وضعیت و انجام رفتارهای خطرآفرین اعمال قانون و در مواردی توقیف شده‌اند.

سرهنگ صالحان ادامه داد: در برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف، ابتدا تذکر، آموزش و توقیف ساعتی در دستور کار پلیس قرار دارد و در صورت تکرار تخلف، متناسب با سابقه فرد، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

وی استفاده از اگزوزهای غیرمجاز، تردد موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و استفاده از وسایل نقلیه‌ای که موجب آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان می‌شوند را از جمله موارد مورد توجه پلیس دانست و تأکید کرد: با این تخلفات برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل همچنین از توقیف سه دستگاه خودروی دارای اگزوز نامتعارف در سفیدشهر خبر داد و گفت: در پی گزارش‌های مردمی و نارضایتی شهروندان از تردد خودروهایی که به‌ویژه در ساعات شب با تولید صداهای ناهنجار موجب سلب آسایش عمومی می‌شدند، مأموران کلانتری ۱۳ سفیدشهر وارد عمل شدند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پس از انجام اقدامات لازم، سه دستگاه خودروی متخلف را شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ صالحان در پایان تأکید کرد: آرامش و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و ضمن رعایت حقوق شهروندی، با هرگونه اقدامی که موجب برهم خوردن نظم، امنیت و آرامش عمومی شود، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.