هشدار هواشناسی در زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی و وضعیت جوی استان گفت: بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد با نفوذ امواجی به جو منطقه، شرایط جوی استان طی امروز ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، آسمان استان امروز در اغلب مناطق قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد نیز رخ خواهد داد که در مناطق مستعد می‌تواند به صورت وزش باد نسبتاً شدید ظاهر شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در پی افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد و این شرایط می‌تواند موجب کاهش موقت کیفیت هوا و دید افقی در برخی نقاط شود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی در برخی مناطق استان با رگبار باران و رعدوبرق همراه خواهد بود، تصریح کرد: فعالیت این سامانه تا اوایل وقت فردا ادامه خواهد داشت و در این مدت، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی مناطق استان وجود دارد.

وی درباره میزان بارش‌های پیش‌بینی‌شده نیز گفت: در مجموع انتظار بارش قابل توجهی از این سامانه نداریم، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها، در برخی نقاط به‌ویژه ارتفاعات استان احتمال وقوع بارش‌های شدیدتر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر اینکه بارش‌های رگباری می‌تواند در مدت کوتاه با شدت بیشتری رخ دهد، خاطرنشان کرد: شهروندان، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، در زمان فعالیت این سامانه باید به تغییرات ناگهانی شرایط جوی توجه داشته باشند و از حضور در نقاط مستعد خطر پرهیز کنند.

رحمان‌نیا همچنین وزش باد نسبتاً شدید را از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار عنوان کرد و گفت: احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد، به‌ویژه در نقاطی که پوشش سطح زمین کمتر است، وجود دارد و لازم است افراد در زمان افزایش سرعت باد، تمهیدات لازم را رعایت کنند.

وی در ادامه به وضعیت جوی روزهای آینده اشاره کرد و افزود: فعالیت این موج ناپایدار تا اوایل وقت فردا ادامه خواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد شد و از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در خصوص روند دمایی نیز گفت: دمای هوا از امروز به صورت نسبی کاهش خواهد یافت و از روز سه‌شنبه این کاهش دما محسوس‌تر خواهد بود.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: بنابراین در روزهای آینده علاوه بر کاهش ناپایداری‌های جوی، شاهد تغییرات دمایی نیز خواهیم بود و روند کاهش دما از روز سه‌شنبه محسوس‌تر خواهد شد.

وی از شهروندان خواست با توجه به پیش‌بینی وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک و وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق، نسبت به شرایط جوی هوشیار باشند و در زمان فعالیت سامانه ناپایدار، از تردد و توقف در نقاط پرخطر، به‌ویژه ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها، خودداری کنند.