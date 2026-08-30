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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

امام جمعه بوشهر: وحدت اسلامی پشتوانه اقتدار ملی است

امام جمعه بوشهر: وحدت اسلامی پشتوانه اقتدار ملی است

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: هرگاه وحدت و انسجام در جامعه وجود داشته باشد، قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی نیز شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری،عصر یکشنبه در مسجد اهل سنت بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان، گفت: هرگاه وحدت و انسجام در جامعه وجود داشته باشد، قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی نیز شکل می‌گیرد.

امام جمعه بوشهر ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از برگزارکنندگان این مراسم و مردم برای ایجاد فضایی سرشار از وحدت و همدلی قدردانی کرد و با بیان اینکه وحدت از دستورات مهم اسلام است، اظهار کرد: وحدت اسلامی یکی از آموزه‌های اساسی دین و مورد تأکید همه مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، است و باید برای حفظ و ارتقای آن تلاش شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: هرگاه در جامعه تفرقه و اختلاف ایجاد شود، دشمن فرصت پیروزی پیدا می‌کند، اما وحدت و انسجام، زمینه‌ساز افزایش قدرت ملی و اقتدار در عرصه بین‌المللی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به پیشینه دیرینه همدلی میان شیعه و اهل سنت در استان بوشهر، گفت: مردم این استان از گذشته تاکنون، زندگی مسالمت‌آمیز و برادرانه‌ای در کنار یکدیگر داشته‌اند و همواره در دفاع از اسلام و ایران عزیز متحد بوده‌اند.

امام جمعه بوشهر: وحدت اسلامی پشتوانه اقتدار ملی است

وی با بیان خاطره‌ای از دوران کودکی و نوجوانی خود، اظهار کرد: خود بنده در همین مسجد، قرآن را نزد یکی از استادان اهل سنت فرا گرفتم و این موضوع نشان‌دهنده فضای صمیمی و همراهی دیرینه مذاهب اسلامی در استان بوشهر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: مردم استان بوشهر در طول تاریخ و در مقابله با تهاجم بیگانگان، از جمله پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها، در کنار یکدیگر ایستادگی کرده و به پیروزی‌های بزرگی دست یافته‌اند.

وی حضور علمای شیعه در مساجد اهل سنت و حضور علمای اهل سنت در برنامه‌ها و مساجد شیعیان را جلوه‌ای ارزشمند از وحدت اسلامی در استان بوشهر دانست و گفت: این تعامل و همدلی، نشان‌دهنده سطح والای وحدت در جامعه اسلامی استان است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام ملی، افزود: امام راحل و رهبر شهید انقلاب همواره بر عنصر وحدت و انسجام ملی تأکید فراوان داشته‌اند و امروز نیز همه باید برای تقویت این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

امام جمعه بوشهر: وحدت اسلامی پشتوانه اقتدار ملی است

فعالیت ۱۲۶ مسجد اهل سنت در استان بوشهر

وی همچنین با اشاره به وضعیت مساجد اهل سنت در استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۱۲۶ مسجد اهل سنت در استان بوشهر فعال است و این مساجد از شرایط مناسبی برخوردار هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان ضمن قدردانی از علما، روحانیون، مسئولان و برگزارکنندگان مراسم، بر تداوم همدلی و همکاری میان همه اقشار و مذاهب اسلامی تأکید کرد و گفت: همه باید در کنار یکدیگر و در مسیر خدمت به اسلام و ایران عزیز حرکت کنیم.

کد مطلب 6932411

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