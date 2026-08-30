امام جمعه بوشهر: وحدت اسلامی پشتوانه اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری،عصر یکشنبه در مسجد اهل سنت بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان، گفت: هرگاه وحدت و انسجام در جامعه وجود داشته باشد، قدرت ملی و اقتدار بینالمللی نیز شکل میگیرد.
امام جمعه بوشهر ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از برگزارکنندگان این مراسم و مردم برای ایجاد فضایی سرشار از وحدت و همدلی قدردانی کرد و با بیان اینکه وحدت از دستورات مهم اسلام است، اظهار کرد: وحدت اسلامی یکی از آموزههای اساسی دین و مورد تأکید همه مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، است و باید برای حفظ و ارتقای آن تلاش شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: هرگاه در جامعه تفرقه و اختلاف ایجاد شود، دشمن فرصت پیروزی پیدا میکند، اما وحدت و انسجام، زمینهساز افزایش قدرت ملی و اقتدار در عرصه بینالمللی است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به پیشینه دیرینه همدلی میان شیعه و اهل سنت در استان بوشهر، گفت: مردم این استان از گذشته تاکنون، زندگی مسالمتآمیز و برادرانهای در کنار یکدیگر داشتهاند و همواره در دفاع از اسلام و ایران عزیز متحد بودهاند.
وی با بیان خاطرهای از دوران کودکی و نوجوانی خود، اظهار کرد: خود بنده در همین مسجد، قرآن را نزد یکی از استادان اهل سنت فرا گرفتم و این موضوع نشاندهنده فضای صمیمی و همراهی دیرینه مذاهب اسلامی در استان بوشهر است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: مردم استان بوشهر در طول تاریخ و در مقابله با تهاجم بیگانگان، از جمله پرتغالیها، هلندیها و انگلیسیها، در کنار یکدیگر ایستادگی کرده و به پیروزیهای بزرگی دست یافتهاند.
وی حضور علمای شیعه در مساجد اهل سنت و حضور علمای اهل سنت در برنامهها و مساجد شیعیان را جلوهای ارزشمند از وحدت اسلامی در استان بوشهر دانست و گفت: این تعامل و همدلی، نشاندهنده سطح والای وحدت در جامعه اسلامی استان است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام ملی، افزود: امام راحل و رهبر شهید انقلاب همواره بر عنصر وحدت و انسجام ملی تأکید فراوان داشتهاند و امروز نیز همه باید برای تقویت این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.
فعالیت ۱۲۶ مسجد اهل سنت در استان بوشهر
وی همچنین با اشاره به وضعیت مساجد اهل سنت در استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۱۲۶ مسجد اهل سنت در استان بوشهر فعال است و این مساجد از شرایط مناسبی برخوردار هستند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان ضمن قدردانی از علما، روحانیون، مسئولان و برگزارکنندگان مراسم، بر تداوم همدلی و همکاری میان همه اقشار و مذاهب اسلامی تأکید کرد و گفت: همه باید در کنار یکدیگر و در مسیر خدمت به اسلام و ایران عزیز حرکت کنیم.
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