نظام اسلامی نظام وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری که عصر سه شنبه به مناسبت آغاز هفته وحدت به عسلویه سفر کرده بود در جمع مردم این شهر بر ضرورت وحدت بین برادران اهل سنت و شیعه تاکید کرد و گفت: وحدت اسلامی یک واژه حقیقی و موثر در اعتلای نظام دینی است.

وی اظهار داشت: هرگاه اسلام اعتلا یافته است بخشی از آن به واسطه وحدت عظیم اسلامی بوده و هرگاه به اسلام ضربه ای وارد شده به خاطر تفرقه درونی اسلام بوده است نه قدرت دشمن.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: وحدت در روحیه، رویه، یکپارچگی، همدلی و همیاری امت اسلامی بین برادران اهل سنت و شیعه در استان بوشهر سابقه تاریخی دارد.

صفایی بوشهری با بیان اینکه امت اسلامی با وحدت بین تمامی فرق اسلامی در استان بوشهر مستقر شد، تاکید کرد: خوشبختانه این وحدت تا کنون باقی مانده و هر روز پررنگ تر می شود و برادران اهل سنت و شیعیان همدل و همگام، متحد و حامی نظام اسلامی و رهبر انقلاب در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

وی گفت: در استان بوشهر در فضایی زندگی می کنیم که هفته وحدت نماد یکپارچگی تاریخی برداران اهل سنت و شیعه است.

نماینده ولی فقیه در استان هوشیاری سیاسی، دینی، فرهنگی و اجتماعی در بخش عسلویه استان بوشهر را بالا دانست و افزود: از آنجا که تفرقه موجب می شود دشمن ضربات پیاپی بر امت اسلامی وارد کند باید در حفظ وحدت مسلمانان بکوشیم.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه عسلویه شهری جوان در کشور به شمار می رود از مسئولان خواست به جوانان این منطقه بیشتر اهمیت دهند و فضاهای آموزشی، تفریحی، ورزشی و دینی را در این بخش توسعه دهند.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در گازرسانی، آبرسانی و اشتغال جوانان عسلویه تاکید کرد و گفت: جوانان نیز باید تحصیلات خود را ارتقا دهند تا در بتوانند بخشهای مهندسی تاسیسات پارس جنوبی خدمت کنند.

پیش از سخنان صفایی بوشهری امامان جمعه شیعه و سنی بخش عسلویه به بیان برخی از مشکلات موجود در بخش عسلویه پرداختند.