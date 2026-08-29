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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۴

اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص)

اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص)

خمین- در این ویدئو تجلی بیعت مردم خمین با رهبر معظم انقلاب همزمان با شب میلاد پیامیر(ص) را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6931780

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