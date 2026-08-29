https://mehrnews.com/x3cW3V ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6931780 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۴ اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص) خمین- در این ویدئو تجلی بیعت مردم خمین با رهبر معظم انقلاب همزمان با شب میلاد پیامیر(ص) را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6931780 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری ۱۸۲ شب ایستادگی و انسجام در ضیاءآباد شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و سومین شب قرار عاشقی اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه اجتماع شبانه سلماسیها در حمایت از وطن همراه با جشن هفته وحدت قرار همدلی و اتحاد مردم ارومیه در شب میلاد حضرت محمد(ص) در خیابان برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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