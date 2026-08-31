میدری: جامعه از تورم و بیکاری رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه طرح همگام، میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دو بانک کشور، اظهار داشت: جامعه امروزی ما دو مسئله بزرگ دارد که تورم و بیکاری است که مردم ما از این دو مسئله رنج می برند.

وی با اشاره به اجرای طرح همگام، افزود: همگام، یک پول نشان دار است.

میدری گفت: هرچقدر تورم در جوامع بیشتر شود، پول به سمت منابع سوداگرایانه سوق پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اوراق گام از سال ۹۸ تا حالا فقط ۱۱ بار بخشنامه ها در بانک مرکزی اصلاح شده و دو بار آیین نامه های آن در دولت اصلاح شده، اما پیشرفت نکرده است.

وزیر تعاون گفت: پول نشان دار می تواند به کاهش تورم در جامعه کمک کند.

میدری افزود: بهبود وضعیت اقتصاد ایران با رفتن به سمت اوراق گام و چنین ابزارهایی فراهم می شود. اما، باید اطلاع‌رسانی شود که جامعه بیاید از این ابزار استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما می خواهیم از این طرح برای بهبود اقتصاد کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی و کارفرمایان استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این طرح می گوید که حساب کارفرمایان را مسدود نمی کند و بدهی آنها به تأمین‌اجتماعی را به اوراق گام تبدیل می‌کند.

میدری گفت: ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تأمین‌اجتماعی داریم که امشب منتظر دریافت معوقات خود هستند و ما نمی توانیم آنها را در انتظار قرار بدهیم.

وی افزود: این اوراق باید قدرت نقد شوندگی داشته باشند.

میدری گفت: تبدیل بدهی به یک دارایی، از اهمیت زیادی برخوردار است و کارفرما لازم نیست وثیقه ملکی برای بانک بیاورد که هزینه ایجاد کند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر در این طرح، تغییر رابطه کارفرما با تأمین اجتماعی است که به رابطه کارفرما با بانک، تبدیل می‌شود. و حتی می تواند به رابطه کارفرما با کارفرما تبدیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح همگام بر دوش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشسته تا این پول نشان دار، عملیاتی شود.

میدری افزود: حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم پولی طرح همگام خواهد بود که تبدیل به سرمایه مولد بشود.

وی گفت: طرح همگام به بانکداری اسلامی نزدیک تر است که دو درصد سود دریافت می شود.

طرح همگام، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه دیون کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرا می‌شود.

این امکان برای سازمان تأمین‌اجتماعی فراهم می شود که مسیر تادیه بدهی ها و مطالبات خودش را به صورت شفاف، پیگیری کند.

بر اساس این طرح، قابلیت انتقال این اوراق فراهم شده است.

در پایان این مراسم، یادداشت تفاهم‌ به امضای سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی و مدیران عامل دو بانک کشور، رسید.