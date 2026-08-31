مدیرکل صمت بوشهر: ۵۰۰ مصوبه برای رفع موانع تولید در استان گذرانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح دوشنبه در آیین بهرهبرداری از واحدهای تولیدی در دیلم با تبریک میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی از اولویتهای مهم مدیریت استان است و تلاش میشود از همه ظرفیتهای موجود برای رونق تولید استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت بخش تولید در اقتصاد افزود: تولید نقش مهمی در ایجاد ثروت و رشد اقتصادی دارد و تقویت این بخش باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در دولت چهاردهم با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در حوزههای مختلف، از جمله صنعت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، تلاش کرده است موانع موجود را برطرف کند.
کشاورز گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به تصویب رسیده که ۴۲۰ مصوبه اجرایی شده و مابقی نیز با هماهنگی ستاد ملی در حال بررسی و پیگیری است.
وی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی را تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای تولیدی با وجود موافقت بانک عامل برای دریافت تسهیلات، در زمینه ارائه وثایق با مشکل مواجه هستند و لازم است برای پذیرش وثایق مناسب و تسهیل روند پرداخت تسهیلات چارهاندیشی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به بهرهبرداری از واحد تولیدی انواع چسب در دیلم اظهار کرد: این مجموعه نخستین واحد تولید چسب در استان بوشهر است که در زمینه تولید چسب کاغذی و نوار چسب پلاستیکی فعالیت خواهد کرد.
کشاورز میزان سرمایهگذاری این واحد را حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم بهروز شده و ارزش واقعی سرمایهگذاری انجامشده در این واحد تولیدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به دیگر طرحهای تولیدی شهرستان دیلم در هفته دولت افزود: واحد تولید لوازم آرایشی و بهداشتی از دیگر طرحهای این شهرستان است که با توجه به واردات بخشی از این محصولات، تولید داخلی آنها میتواند به جایگزینی واردات و افزایش تولید و ثروت در استان کمک کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: همچنین واحد تولید بالش و ملحفه در شهرستان دیلم به مناسبت هفته دولت به بهرهبرداری میرسد که برای اجرای آن حدود ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده و زمینه اشتغال ۱۵ نفر را فراهم کرده است.
کشاورز گفت: طرح تولید آرد نیز از دیگر پروژههای در دست پیگیری در شهرستان دیلم است که جواز تاسیس آن به تازگی تمدید شده و امیدواریم این واحد در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
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