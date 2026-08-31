۵ حادثه ویژه در اصفهان؛ راکب موتورسیکلت جان باخت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان حوادث ویژه گزارش‌شده در روز هشتم شهریورماه، نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در چندین مأموریت برای امدادرسانی به مصدومان حوادث ترافیکی، غرق‌شدگی و یک بیمار ترومایی اعزام شدند.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۲ و ۹ دقیقه در منطقه باغبهادران شهرستان لنجان و در جاده پیش‌مگان رخ داد که بر اثر غرق‌شدگی در کانال آب، دو نفر شامل یک زن ۵۰ ساله و یک کودک پسر پنج ساله دچار حادثه شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: یک تیم عملیاتی اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد و مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

عابدی همچنین از انجام یک مأموریت اورژانس هوایی در شهرستان خور و بیابانک خبر داد و گفت: این مأموریت از ساعت ۱۲ آغاز و ساعت ۱۴ به پایان رسید و طی آن یک زن ۳۲ ساله که بر اثر سقوط دچار آسیب ترومایی و ضربه به سر شده بود، برای دریافت خدمات تخصصی‌تر درمانی منتقل شد.

وی تصریح کرد: مبدأ این مأموریت بیمارستان آفتاب هشتم بود و مصدوم پس از انتقال هوایی برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی رهنمون یزد منتقل شد.

وقوع غرق‌شدگی در رودخانه مبارکه

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه با اشاره به یک مورد غرق‌شدگی در شهرستان مبارکه گفت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۵۸ دقیقه در محدوده پل دیزیچه رخ داد و یک مرد ۲۳ ساله در رودخانه دچار حادثه شد.

عابدی افزود: یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به این حادثه اعزام و فرد مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله (ص) مبارکه منتقل شد.

مصدومیت سه نفر در تصادف دو موتورسیکلت در نجف‌آباد

وی با اشاره به حادثه دیگری در شهرستان نجف‌آباد اظهار کرد: ساعت ۱۸ و ۲۲ دقیقه، تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در خیابان مجاهد، محدوده پل جمهوری، به مرکز اورژانس گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در پی این حادثه سه نفر شامل دو مرد و یک پسر سه ساله مصدوم شدند و سه واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی گفت: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شدند.

یک فوتی در تصادف دو موتورسیکلت در خمینی‌شهر

عابدی در ادامه از وقوع یک تصادف مرگبار در شهرستان خمینی‌شهر خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در محدوده میدان صنعت و خیابان دوشاخ رخ داد و در پی برخورد دو دستگاه موتورسیکلت، سه مرد دچار حادثه شدند.

وی افزود: دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند اما در این حادثه یک مرد جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان ۹ دی منظریه خمینی‌شهر منتقل شدند.

عابدی با اشاره به تکرار حوادث مرتبط با غرق‌شدگی و سوانح موتورسیکلت در نقاط مختلف استان، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و توجه جدی به هشدارهای ایمنی در هنگام تردد و حضور در مجاورت رودخانه‌ها، کانال‌های آب و سایر نقاط پرخطر تأکید کرد.