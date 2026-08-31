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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

وحدت یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت ملی است

وحدت یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت ملی است

نماینده دوره نهم مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در کشور، گفت: وحدت، یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت ملی و سرمایه اجتماعی ارزشمند است.

حلیمه عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در کشور، اظهار کرد: بحث وحدت اهمیت ویژه‌ای دارد. وحدت یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت ملی و به‌خصوص یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم ادامه داد: همان‌طور که در سراسر ایران از وحدت و همدلی صحبت می‌کنیم، در منطقه سیستان و بلوچستان که به وحدت شیعه و سنی معروف است نیز مردم به‌شدت از وحدت، همدلی و انسجام ملی حمایت می‌کنند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه ما معتقدیم که مردم با هر قومیت، هر مذهب و هر گرایش فکری، باید در ساختن آینده کشورمان سهم و نقش داشته باشند.

وحدت به معنای سکوت در برابر عملکرد مسئولان نیست

عالی با تأکید بر اینکه حمایت از وحدت به معنای نادیده گرفتن عملکرد مسئولان نیست، تصریح کرد: وحدت به معنی سکوت در برابر ضعف مدیریت یا نادیده گرفتن عملکرد مسئولان نیست، اتفاقاً وحدت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند شایسته‌سالاری، عدالت و کارآمدی در انتخاب مدیران مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: همه ما وظیفه‌مان است که از انتخابی که مردم انجام داده‌اند، حتی اگر ما اصلاً به آن رأی نداده باشیم، حمایت کنیم، چرا که این وفاق و همدلی باعث می‌شود عملکرد مدیران و نحوه فعالیت آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و آنان در عملکردشان تجدیدنظر کنند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم با اشاره به شرایط استان سیستان و بلوچستان، گفت: به‌خصوص در استان ما، مدیران باید مسائل واقعی مردم را بشناسند و بتوانند برای توسعه اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش، زیرساخت‌ها و کاهش محرومیت، برنامه عملیاتی داشته باشند. مردم این استان انتظار دارند فرصت‌ها بر اساس شایستگی توزیع شود و احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود.

عالی افزود: البته ما هم خودمان را موظف می‌دانیم که همان‌طور که عملکرد مدیران را نقد می‌کنیم، در جای خودش از آنها حمایت هم بکنیم. امیدوارم مدیران نیز کارآمد، پاسخگو و شایسته خدمت به مردم ولایت‌مدار باشند.

توسعه روابط با همسایگان بر پایه احترام متقابل

عالی در ادامه با اشاره به اهمیت وحدت امت اسلامی، اظهار کرد: در کنار وحدت داخلی که داریم، باید روابط با کشورهای همسایه و مسلمان نیز بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و گفتگو باشد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان، گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که دارد، یک پل ارتباطی ایران با بقیه کشورهاست. بنابراین توسعه روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و مرزی با همسایگان می‌تواند به امنیت، اشتغال و توسعه استان کمک کند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته این روابط باید در چارچوب منافع ملی و با حفظ عزت و اقتدار کشور همراه باشد.

کد مطلب 6932709
زهرا علیدادی

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