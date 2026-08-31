وحدت یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت ملی است

حلیمه عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در کشور، اظهار کرد: بحث وحدت اهمیت ویژهای دارد. وحدت یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت ملی و بهخصوص یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند است.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم ادامه داد: همانطور که در سراسر ایران از وحدت و همدلی صحبت میکنیم، در منطقه سیستان و بلوچستان که به وحدت شیعه و سنی معروف است نیز مردم بهشدت از وحدت، همدلی و انسجام ملی حمایت میکنند.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه ما معتقدیم که مردم با هر قومیت، هر مذهب و هر گرایش فکری، باید در ساختن آینده کشورمان سهم و نقش داشته باشند.
وحدت به معنای سکوت در برابر عملکرد مسئولان نیست
عالی با تأکید بر اینکه حمایت از وحدت به معنای نادیده گرفتن عملکرد مسئولان نیست، تصریح کرد: وحدت به معنی سکوت در برابر ضعف مدیریت یا نادیده گرفتن عملکرد مسئولان نیست، اتفاقاً وحدت پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند شایستهسالاری، عدالت و کارآمدی در انتخاب مدیران مورد توجه قرار میگیرد.
وی بیان کرد: همه ما وظیفهمان است که از انتخابی که مردم انجام دادهاند، حتی اگر ما اصلاً به آن رأی نداده باشیم، حمایت کنیم، چرا که این وفاق و همدلی باعث میشود عملکرد مدیران و نحوه فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد و آنان در عملکردشان تجدیدنظر کنند.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم با اشاره به شرایط استان سیستان و بلوچستان، گفت: بهخصوص در استان ما، مدیران باید مسائل واقعی مردم را بشناسند و بتوانند برای توسعه اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش، زیرساختها و کاهش محرومیت، برنامه عملیاتی داشته باشند. مردم این استان انتظار دارند فرصتها بر اساس شایستگی توزیع شود و احساس کنند صدایشان شنیده میشود.
عالی افزود: البته ما هم خودمان را موظف میدانیم که همانطور که عملکرد مدیران را نقد میکنیم، در جای خودش از آنها حمایت هم بکنیم. امیدوارم مدیران نیز کارآمد، پاسخگو و شایسته خدمت به مردم ولایتمدار باشند.
توسعه روابط با همسایگان بر پایه احترام متقابل
عالی در ادامه با اشاره به اهمیت وحدت امت اسلامی، اظهار کرد: در کنار وحدت داخلی که داریم، باید روابط با کشورهای همسایه و مسلمان نیز بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و گفتگو باشد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان، گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژهای که دارد، یک پل ارتباطی ایران با بقیه کشورهاست. بنابراین توسعه روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و مرزی با همسایگان میتواند به امنیت، اشتغال و توسعه استان کمک کند.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته این روابط باید در چارچوب منافع ملی و با حفظ عزت و اقتدار کشور همراه باشد.
نظر شما