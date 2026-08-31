کشف بیش از ۳۸ کیلوگرم مواد مخدر در بندرجاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی در تشریح این خبر اظهار کرد: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ با جدیت پیگیری می‌شود و در همین راستا مرزداران غیور پایگاه دریابانی جاسک با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد مخدر را از آن سوی مرزها وارد کشور کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی جاسک گفت: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای یک عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی افزود: در این عملیات که مرزداران، موفق شدند توقیف یک فروند شناور، مقدار ۱۳کیلو ۷۰۰گرم مواد مخدر از نوع حشیش، ۲۳ کیلو ۹۵۰ گرم ماریجوانا، یک کیلو گرم حشیش و ۲۶۴۰ عدد قرص متادون را کشف کنند.

سرهنگ مناجاتی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری دیگر متهمین این پرونده در دستور کار این فرماندهی قرار دارد تصریح کرد: قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزداران پایگاه دریابانی جاسک با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور شهرستان جاسک، با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.