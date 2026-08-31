بلیت «آرش» ۲۰ درصد ارزان شد؛ احترام به نظر مخاطبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بلیت‌فروشی تئاتر - ارکسترال «آرش» به کارگردانی علی سرابی از امروز دوشنبه ۹ شهریور در سامانه فروش آرتیکت با تخفیف ۲۰ درصدی آغاز می‌شود.

در ابتدا قرار بود این امکان ویژه گروه‌هایی همچون دانشجویان، هنرجویان، معلمان، کادر درمان، اعضا و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانان و ... باشد، اما دامنه این هدیه گسترش یافت تا همه خریداران بلیت تئاتر - ارکسترال «آرش»، بدون محدودیت به گروه یا قشر خاص، از آن بهره‌مند شوند.

این هدیه به طور مستقیم در مبلغ پرداختی خرید بلیت از این سامانه اعمال خواهد شد.

در چینش نهایی ظرفیت قابل فروش، بخش عمده صندلی‌ها به رده‌های قیمتی میانی و پایین‌تر اختصاص یافته است. قیمت پایه بلیت‌های «آرش» از زیر یک میلیون تومان آغاز می‌شود و بالاترین رده قیمتی تنها به تعداد بسیارمحدودی از صندلی‌های سالن اختصاص دارد.

طراحی صحنه «آرش» متناسب با ابعاد ویژه این پروژه انجام شده و استقرار سازه‌ها، تجهیزات، دکور و الزامات اجرایی اثر موجب شده است حدود ۲۰ درصد از ظرفیت صندلی‌های سالن از چرخه فروش خارج شود؛ ظرفیتی که بخش قابل‌توجهی از صندلی‌های VIP سالن را شامل می‌شود.

مدت زمان تئاتر - ارکسترال «آرش» حدود ۱۴۰ دقیقه است و مخاطب با اثری کامل و چندلایه از تئاتر، موسیقی، ارکستر و مجموعه‌ای گسترده از عناصر هنری روبه‌رو خواهد بود.

«آرش» با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولید شده است و قرار است به زودی در هتل اسپیناس پالاس روی صحنه برود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش، فروش بلیت این نمایش با قیمت‌گذاری شناور در بازه‌ای بین ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تا ۹۹۰ هزار تومان آغاز شد که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی اهالی رسانه، فعالان تئاتر و مردم مواجه شد زیرا در شرایط اقتصادی کنونی، این سطح از قیمت‌گذاری برای مخاطب عمومی تئاتر قابل‌قبول نبود و عملاً تماشای اثر را به گروهی خاص با توان مالی بالاتر محدود می‌کرد. به‌نظر می‌رسد گروه نمایش «آرش» با در نظر گرفتن این انتقادات، تصمیم گرفته فروش مجدد بلیت را با اعمال ۲۰ درصد تخفیف آغاز کند که اقدامی شایسته و در راستای احترام به مخاطب بوده است.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا ناصر آرین‌مهر، مهران اکبری، مهدی افشاری، سجاد بابایی، امین بانی، مجتبی برومندیان، مارال بنی‌آدم، مهدی پاکدل، شیدا خلیق، آرش دادگر، رضا راد، کیوان ساکت‌اف، ندا سیاس، علی شادمان، علیرضا شجاع‌نوری، ایمان شمس، طناز طباطبایی، محسن غفاری، نوید محمدزاده، سام مزینانی و الیکا ناصری هستند.