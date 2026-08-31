اختلافات حزبی را کنار بگذاریم؛ برای غلبه بر دشمن باید متحد باشیم

محمد قیوم دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در کشور، اظهار کرد: همه ما به ویژه افرادی که در کشور مسئولیت‌ دارند، باید همواره وحدت را ملاک عمل خودشان قرار دهند و نباید سخنانی مطرح شود که باعث اختلاف بین کشورهای مسلمان شود.

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی، گفت: باید تمام حاکمیت‌ها در کشورهای اسلامی به‌گونه‌ای عمل کنند که مسلمانان در کنار یکدیگر قرار گیرند و نباید آلت دست اجانب، استکبار و صهیونیست‌ها شوند.

وی با اشاره به تجاوزهای اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی به ایران، گفت: واقعاً جای تأسف است که برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در جنگ اخیر علیه ایران، مملکت خودشان و اراضی اسلامی را در اختیار آمریکا و اسرائیل ظالم و ترامپ خونخوار قرار دادند تا علیه یک کشور اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران که همیشه مدافع اسلام بوده است، اقدام کنند.

دهقانی متذکر شد: جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق مسلمانان دفاع کرده است. امیدواریم حکام خلیج فارس به خودشان بیایند و متوجه اقداماتی که انجام داده‌اند، باشند. اگر کشورهای اسلامی در کنار هم باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند در مقابل مسلمانان قرار گیرد.

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: آمریکا در جنگ نظامی با ایران به اهدافش نرسید و به همین دلیل جنگ اقتصادی را علیه ایران شروع کرد. است. البته اگر ما هوشیار باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم، ان‌شاءالله جنگ اقتصادی علیه کشورمان هم نتیجه نخواهد داد. ما برای غلبه بر دشمن باید اختلافات حزبی و گروهی را کنار بگذاریم و متحد باشیم.