پروازهای فرودگاه امام به ویتنام برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از افزایش پروازهای بینالمللی این فرودگاه به مقاصد ویتنام در راستای گسترش شبکه مسیرهای پروازی و تقویت ارتباطات هوایی با کشورهای جنوب شرق آسیا خبر داد.
در راستای گسترش شبکه مسیرهای بینالمللی و ارتقای سطح خدمات هوانوردی، مسیرهای جدید پروازی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به مقاصد کشور ویتنام در شرق آسیا توسعه یافته است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پروازها به مقصد هانوی، پایتخت ویتنام و همچنین شهر توریستی «هوشیمین» بهصورت فصلی و منظم از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) عملیاتی میشوند.
برنامه پروازهای جدید به مقصد هوشیمین نیز بر اساس برنامه اعلامشده به این شرح است؛
پرواز خروجی: هر هفته روز یکشنبه ساعت ۲۲
پرواز ورودی: هر هفته روز سهشنبه ساعت ۳:۳۰
شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرده است که توسعه این مسیرها در راستای استراتژی این مجموعه برای تقویت ارتباطات هوایی با کشورهای جنوب شرق آسیا و تسهیل سفرهای گردشگری انجام شده است.
نظر شما