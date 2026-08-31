به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی صبح دوشنبه در آیین اختتامیه بیست‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانواده‌ها و خواهران شاغل نیروی زمینی ارتش، فعالیت در عرصه قرآن را از جلوه‌های مهم تقویت ایمان و باورهای دینی دانست و اظهار کرد: انس با قرآن تنها به قرائت محدود نمی‌شود و کسانی که در حوزه‌هایی مانند حفظ، تفسیر و ترویج معارف قرآنی فعالیت می‌کنند، در مسیر خدمت به دین گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به روند فعالیت‌های قرآنی در ارتش افزود: مجموعه ارتش در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری و فعالیت گسترده‌ای در حوزه قرآن داشته و امروز به جایگاهی قابل توجه در این عرصه رسیده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: آنچه تاکنون در این زمینه انجام شده، پایان مسیر نیست و هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، اما مقایسه وضعیت امروز با سال‌های آغازین فعالیت‌های قرآنی نشان می‌دهد مسیر قابل توجهی طی شده است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در ادامه سخنان خود به تحولات امنیتی و نظامی یک سال و نیم اخیر پرداخت و گفت: در این مدت، کشور دو جنگ گسترده را پشت سر گذاشت؛ شرایطی که بسیاری تصور نمی‌کردند به این شکل رقم بخورد و حتی قدرت‌های دارای توانمندی هسته‌ای وارد رویارویی مستقیم با ایران شوند.

وی با اشاره به اهدافی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این درگیری‌ها مطرح شده بود، افزود: تغییر نظام جمهوری اسلامی، ایجاد آشوب و ناآرامی در داخل کشور و کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ایران از جمله اهدافی بود که دشمنان دنبال می‌کردند، اما این اهداف محقق نشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان با اقتدار به مسیر خود ادامه می‌دهد، عنوان کرد: حضور مردم در صحنه نیز استمرار داشته و تلاش دشمن برای ایجاد تغییرات مورد نظر خود به نتیجه نرسیده است.

وی همچنین درباره تحولات مربوط به گروه‌های مقاومت در منطقه اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه‌های دشمن، تضعیف و از بین بردن محور مقاومت بود، اما تحولات موجود در منطقه نشان می‌دهد این جریان همچنان در عرصه‌های مختلف حضور دارد و انسجام آن از بین نرفته است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ شناختی را یکی از عرصه‌های مهم رویارویی با دشمن عنوان کرد و گفت: هنگامی که دشمن در دستیابی به اهداف خود در میدان ناکام می‌ماند، تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و عملیات روانی، برداشت افکار عمومی از نتیجه واقعی تحولات را تغییر دهد.

وی افزود: شایعه‌سازی و ارائه روایت‌های غیرواقعی از تحولات، بخشی از این راهبرد است و هدف آن این است که دشمن بتواند ناکامی‌های خود را پنهان کرده و تصویری متفاوت از نتیجه درگیری‌ها به جامعه ارائه دهد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد: مقابله با این فضاسازی نیازمند هوشیاری، شناخت دقیق شرایط و پرهیز از افتادن در دام روایت‌های طراحی‌شده از سوی دشمن است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی خاطرنشان کرد: هرگونه رفتار یا سخنی که موجب تشدید اختلافات و شکل‌گیری دوقطبی‌های داخلی شود، می‌تواند در راستای اهداف دشمن قرار گیرد؛ بنابراین در شرایط فعلی، حفظ وحدت و تبعیت از تدابیر رهبر جدید اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با حفظ انسجام و عمل به مسئولیت‌ها، کشور بتواند با سرعت بیشتری از شرایط موجود عبور کرده و زمینه برای تحقق وعده‌های الهی و پیروزی نهایی فراهم شود.