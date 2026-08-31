سفر ناهید کیانی و مهروز ساعی از چین به کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابت های تکواندو بین المللی آزاد زنان جهان در چین، اعضای تیم ملی کشورمان چین را به مقصد تهران ترک کردند. در این بین مهروز ساعی سرمربی تیم به همراه ناهید کیانی، تائویان شهر محل برگزاری را به قصد «موجو» در کره جنوبی ترک کردند.

مرحله دوم رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه در این شهر برگزار خواهد شد و کیانی تنها نماینده تیم بانوان ایران در این رقابت هاست.

تیم کشورمان در بخش مردان شش نماینده دارد. ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، آرین سلیمی و محمد حسین یزدانی با هدایت پیام خانلرخانی و مربیگری مسعود حجی زواره فردا سه شنبه راهی خواهند شد.