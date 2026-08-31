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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

فرماندار قشم: حمله آمریکا به جزیره لارک ۲ شهید و یک مجروح داشت

فرماندار قشم: حمله آمریکا به جزیره لارک ۲ شهید و یک مجروح داشت

بندرعباس - فرماندار قشم از شهادت ۲ نفر و مجروح شدن یک نفر در حمله دشمن آمریکایی به جزیره لارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری با تأیید حمله دشمن آمریکایی به جزیره لارک، از شهادت ۲ نفر و مجروح شدن یک نفر خبر داد و اظهار کرد: وضعیت جزیره در حال حاضر تحت کنترل است.

وی با اشاره به حمله صورت‌گرفته به جزیره لارک اظهار داشت: در جریان این حمله، ۲ نفر به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز مجروح شده است.

فرماندار قشم درباره شرایط فعلی جزیره لارک نیز گفت: شرایط در لارک تحت کنترل است.

امیرتیموری تأکید کرد: مردم اخبار مربوط به وضعیت جزیره و حوادث اخیر را از مراجع رسمی دنبال کنند و به اخبار و اطلاعات تأییدنشده در فضای مجازی توجه نداشته باشند.

کد مطلب 6932886

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    نظرات

    • ابوالقاسم IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 0
      پاسخ
      خدا انشاا‌‌‌..‌هر چه سریعتر نابودی آمریکای جنایتکار وترامپ مریض را خودش فراهم کنه که اینقدر باعث نا امنی مردم را بوجود میاورن . لعنت خدا بر اینها که مردم بی گناه را به شهادت می‌رسانند اینا راهزنان تاریخ هستن که با حمله ناجوانمردانه مردم را به خاک و خون می‌کشن . ترامپ جنایتکار تاریخ بوده و خواهد بود وقطعا به سرنوشت صدام گرفتار خواهد شد

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