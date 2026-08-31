فرماندار قشم: حمله آمریکا به جزیره لارک ۲ شهید و یک مجروح داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری با تأیید حمله دشمن آمریکایی به جزیره لارک، از شهادت ۲ نفر و مجروح شدن یک نفر خبر داد و اظهار کرد: وضعیت جزیره در حال حاضر تحت کنترل است.

وی با اشاره به حمله صورت‌گرفته به جزیره لارک اظهار داشت: در جریان این حمله، ۲ نفر به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز مجروح شده است.

فرماندار قشم درباره شرایط فعلی جزیره لارک نیز گفت: شرایط در لارک تحت کنترل است.

امیرتیموری تأکید کرد: مردم اخبار مربوط به وضعیت جزیره و حوادث اخیر را از مراجع رسمی دنبال کنند و به اخبار و اطلاعات تأییدنشده در فضای مجازی توجه نداشته باشند.