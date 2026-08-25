به گزارش خبرنگار مهر، خاتون بم با پیروزی ۳ بر یک مقابل الاتحاد اردن برای سومین دوره متوالی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا رسید تا نام خود را در میان چهار تیمی قرار دهد که در هر سه دوره این رقابت‌ها توانسته‌اند به جمع تیم‌های مرحله گروهی راه پیدا کنند. نماینده ایران که سال‌هاست یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال زنان کشور محسوب می‌شود حالا در سطح باشگاهی آسیا نیز به یک چهره ثابت تبدیل شده است.

یک کامبک برای رسیدن به جمع بزرگان آسیا

خاتون در مرحله انتخابی سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا مسیر آسانی را پشت سر نگذاشت و پس از کسب چهار امتیاز مقابل زسکا تاجیکستان و النصر عربستان برای صعود به مرحله گروهی به پیروزی مقابل الاتحاد اردن نیاز داشت.

شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقه ابتدا دروازه خود را بازشده دیدند و کار برای نماینده ایران سخت شد اما خاتون خیلی زود واکنش نشان داد و با یک کامبک تماشایی توانست الاتحاد را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد.

این پیروزی باعث شد خاتون یکی از ۶ تیمی باشد که از مرحله انتخابی به مرحله گروهی رسیدند و در کنار ۶ تیمی قرار بگیرد که براساس رنکینگ و فرمت مسابقات مستقیماً جواز حضور در این مرحله را به دست آورده بودند.

خاتون در جمع چهار تیم ثابت آسیا

اهمیت صعود خاتون تنها به حضور دوباره در مرحله گروهی محدود نمی‌شود و یک رکورد ویژه جایگاه این تیم را در فوتبال باشگاهی زنان آسیا برجسته‌تر کرده است.

با مشخص شدن ۱۲ تیم مرحله گروهی خاتون ایران در کنار ملبورن‌سیتی استرالیا، هوچی‌مین‌سیتی ویتنام و نسف‌قارشی ازبکستان تنها تیم‌هایی هستند که در هر سه دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا به مرحله گروهی رسیده‌اند.

قرار گرفتن نام خاتون در کنار باشگاه‌هایی از استرالیا، ویتنام و ازبکستان برای فوتبال زنان ایران اتفاق قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نماینده ایران در این رقابت‌ها دیگر یک تیم گذری نیست.

خاتون در دو دوره قبلی نیز حضور در مرحله گروهی را تجربه کرده و حتی در یکی از دوره‌ها توانسته است خود را به جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها برساند. حالا این تیم برای سومین بار به دنبال تکرار حضور خود در جمع بهترین‌های فوتبال زنان آسیا خواهد بود.

۱۲ قهرمانی داخلی و یک چالش بزرگ آسیایی

خاتون در فوتبال زنان ایران سال‌هاست جایگاه متفاوتی دارد و با ۱۲ قهرمانی لیگ برتر یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال زنان کشور محسوب می‌شود.

تسلط خاتون بر فوتبال داخلی باعث شده است حضور این تیم در رقابت‌های آسیایی نیز به یک اتفاق تکراری تبدیل شود اما رقابت در سطح قاره شرایط متفاوتی دارد و فاصله میان قدرت‌های باشگاهی شرق و غرب آسیا همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نماینده ایران محسوب می‌شود.

در مرحله گروهی این دوره تیم‌هایی مانند ناگوهیانگ کره‌شمالی، ملبورن‌سیتی استرالیا، هواچئون کره‌جنوبی، لئونسا کوبه ژاپن و جینگتان چین حضور دارند و خاتون در صورت برخورد با یکی از این تیم‌ها با آزمونی جدی‌تر از مسابقات داخلی روبه‌رو خواهد شد.

قرعه‌ای که مسیر خاتون را مشخص می‌کند

حالا تمام نگاه‌ها به مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی دوخته شده است. مراسمی که قرار است ۱۲ شهریور در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شود و تکلیف گروه‌های این دوره را مشخص کند.

۱۲ تیم در سه گروه چهار تیمی قرار می‌گیرند و از هر گروه دو تیم برتر به صورت مستقیم صعود می‌کنند. دو تیم برتر سوم گروه‌ها نیز به جمع تیم‌های مرحله حذفی اضافه خواهند شد تا رقابت برای صعود همچنان برای تیم‌هایی که در جایگاه سوم قرار می‌گیرند ادامه داشته باشد.

خاتون با توجه به جایگاه فوتبال زنان ایران در رنکینگ باشگاهی آسیا در سید سوم قرار گرفته است و به همین دلیل در مرحله گروهی با کایا ایلویلو فیلیپین و بنگال شرقی هند روبه‌رو نخواهد شد.

این بار فقط حضور کافی نیست

خاتون حالا به مرحله‌ای رسیده است که صرف حضور در مرحله گروهی دیگر نمی‌تواند هدف نهایی این تیم باشد. نماینده ایران در سه دوره متوالی توانسته است خود را به جمع ۱۲ تیم برتر آسیا برساند و همین استمرار انتظارها را از این تیم افزایش داده است.

شاگردان مرضیه جعفری پیش از این یک‌بار توانسته‌اند به جمع هشت تیم برتر برسند و حالا مأموریت آنها می‌تواند فراتر از تکرار یک حضور موفق باشد. خاتون باید نشان دهد که موفقیت‌هایش در فوتبال داخلی و حضور مستمر در لیگ قهرمانان زنان آسیا می‌تواند به عبور دوباره از مرحله گروهی و رقابت با قدرت‌های اصلی قاره منجر شود.