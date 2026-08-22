به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران این رسانه در پوشش اخبار و رویدادهای فرهنگی استان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری در ماه‌های پیش‌رو خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب کردستان اظهار کرد: این رویداد از ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه با حضور ناشرانی از سراسر کشور برگزار می‌شود و در کنار عرضه کتاب، برنامه‌های فرهنگی و هنری متعددی برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است.

دریایی افزود: یکی از برنامه‌های این نمایشگاه، روز فرهنگ و هنر شهرستان‌هاست که طی آن شهرستان‌های مختلف استان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی و هنری خود را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: در حاشیه نمایشگاه، نشست‌های علمی، برنامه‌های فرهنگی و آیین‌های رونمایی از کتاب برگزار خواهد شد و غرفه‌های مختلفی نیز برای موضوعات و گروه‌های سنی گوناگون در نظر گرفته شده است.

نمایشگاه کتاب میزبان غرفه شهدای کردستان

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای کردستان بیان کرد: با توجه به برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، غرفه‌ای ویژه برای معرفی این کنگره و شهدای کردستان در نمایشگاه کتاب اختصاص خواهد یافت.

دریایی همچنین از پیش‌بینی غرفه کودک در این نمایشگاه خبر داد و گفت: تلاش شده است فضای نمایشگاه برای کودکان نیز جذاب باشد و برنامه‌های ویژه‌ای در این بخش اجرا شود.

وی افزود: صدا و سیما نیز با استفاده از فضای اختصاص‌یافته، بخشی از برنامه‌های کودک خود را در محل نمایشگاه اجرا خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه نمایشگاه کتاب صرفاً به عرضه کتاب محدود نخواهد بود، عنوان کرد: هدف ما این است که این رویداد به یک برنامه فرهنگی و هنری اثرگذار تبدیل شود و یک هفته بانشاط را برای مردم استان رقم بزند.

برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و موسیقایی

دریایی در ادامه با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری پس از نمایشگاه کتاب گفت: در راستای تقویت نشاط اجتماعی و امیدآفرینی، برنامه‌های دیگری نیز در استان برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری موسیقی لیلا، جشنواره سیاه‌چمانه و هلپرکی بانه به عنوان بخشی از این برنامه‌ها نام برد و افزود: مقدمات برگزاری این رویدادها فراهم شده و پس از پایان نمایشگاه کتاب، اجرای آنها دنبال خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزاری چنین برنامه‌هایی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان دانست و گفت: برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی می‌تواند زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های هنری و تقویت نشاط اجتماعی را فراهم کند.

«فراتر از تهران» به دیدار هنرمندان کردستان می‌رود

وی همچنین از اجرای برنامه «فراتر از تهران» در کردستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه بلافاصله پس از نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

دریایی افزود: در قالب این برنامه، دیدار و تجلیل از هنرمندان در محل زندگی آنان انجام می‌شود که اقدامی ارزشمند در راستای تکریم جامعه فرهنگی و هنری استان است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به هنرمندان شهرستان‌ها گفت: حضور مسئولان فرهنگی در میان هنرمندان و آشنایی نزدیک با شرایط و مسائل آنان، می‌تواند به تقویت ارتباط میان جامعه هنری و مجموعه‌های فرهنگی کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، از فعالیت رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای فرهنگی استان قدردانی کرد و نقش خبرنگاران را در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان مهم دانست.