معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای بعدازظهر امروز ناپایداری‌هایی به‌صورت افزایش ابر، افزایش سرعت باد و وقوع تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش ابر، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: به دلیل وزش باد نسبتاً شدید و تندبادهای لحظه‌ای، احتمال خیزش گرد و خاک محلی در برخی نقاط و همچنین مشاهده گرد و غبار رقیق در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

نوروزی با اشاره به وضعیت جوی در روز سه‌شنبه اضافه کرد: برای صبح فردا کاهش نسبی دمای هوا نسبت به امروز انتظار می‌رود و پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به آمار دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان بیان داشت: طی این مدت بیشینه دمای ثبت‌شده در اردل ۳۹ درجه سانتی‌گراد، بروجن ۳۷ درجه سانتی‌گراد، سامان ۳۳ درجه سانتی‌گراد، شلمزار ۳۷ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد ۳۵ درجه سانتی‌گراد، فارسان و فرخشهر ۳۴ درجه سانتی‌گراد، کوهرنگ ۳۱ درجه سانتی‌گراد، لردگان ۳۹ درجه سانتی‌گراد و مال‌خلیفه ۳۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته کمینه دمای شهرکرد ۱۰ درجه سانتی‌گراد بوده و این شهر در بین مراکز استان‌ها به‌عنوان خنک‌ترین مرکز استان در کشور به ثبت رسیده است.