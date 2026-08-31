امیر هوشمند: نیروهای پدافند ارتش در آمادگی کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی ارتش در دیدار با علمای شیعه و اهل سنت هرمزگان اظهار کرد: نیروهای پدافند هوایی ارتش، برای دفاع از هرمزگان، تنگه راهبردی هرمز، خلیج فارس و دریای عمان آمادهاند.
وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم توانستیم با استفاده از فن آوریهای نوین و انهدام بیشترین پرندههای دشمن در هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز، نقش بسیار خوبی در دفاع از کیان ایران اسلامی ایفا کنیم.
فرمانده پدافند منطقه جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: پس از رشادتهای پدافند هوایی در جنگ ۴۰ روزه و نبرد هرمز، پیام آخر ما به دشمن خروج از منطقه است چرا که درصورت نزدیک شدن، با آتش قهر ملت ایران روبهرو خواهند شد.
امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند گفت: آتش ما سهمگین و پدافندمان نوین است و ما زنده و آماده به رزم هستیم.
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