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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

امیر هوشمند: نیروهای پدافند ارتش در آمادگی کامل هستند

امیر هوشمند: نیروهای پدافند ارتش در آمادگی کامل هستند

بندرعباس-فرمانده پدافند منطقه جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای پدافند هوایی ارتش، برای دفاع از هرمزگان، تنگه راهبردی هرمز، خلیج فارس و دریای عمان آماده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی ارتش در دیدار با علمای شیعه و اهل سنت هرمزگان اظهار کرد: نیروهای پدافند هوایی ارتش، برای دفاع از هرمزگان، تنگه راهبردی هرمز، خلیج فارس و دریای عمان آماده‌اند.

وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم توانستیم با استفاده از فن آوری‌های نوین و انهدام بیشترین پرنده‌های دشمن در هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز، نقش بسیار خوبی در دفاع از کیان ایران اسلامی ایفا کنیم.

فرمانده پدافند منطقه جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: پس از رشادت‌های پدافند هوایی در جنگ ۴۰ روزه و نبرد هرمز، پیام آخر ما به دشمن خروج از منطقه است چرا که درصورت نزدیک شدن، با آتش قهر ملت ایران روبه‌رو خواهند شد.

امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند گفت: آتش ما سهمگین و پدافندمان نوین است و ما زنده و آماده به رزم هستیم.

کد مطلب 6933151

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