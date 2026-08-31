به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری ظهر دوشنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه از واحدهای تولیدی سنندج اظهار کرد: کیفیت مصالح ساختمانی ارتباط مستقیمی با ایمنی و دوام بناها دارد و به همین دلیل نظارت بر فرآیند تولید این محصولات از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ موضوعی که در کردستان نیز از سوی ادارهکل استاندارد دنبال میشود.
وی بیانکرد: نظارت بر واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی به شکل مستمر انجام میشود و کارشناسان ادارهکل استاندارد در بازههای مشخص، فرآیند تولید و محصولات این واحدها را مورد ارزیابی قرار میدهند.
وی افزود: در این بازدیدها تنها محصول نهایی مورد بررسی قرار نمیگیرد، بلکه وضعیت خط تولید و امکانات آزمایشگاهی واحدها نیز ارزیابی شده و نمونههایی از فرآوردههای تولیدی برای انجام آزمایشهای تخصصی برداشت میشود.
مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: نمونههای برداشتشده در آزمایشگاههای همکار مورد بررسی قرار میگیرند و نتایج به دست آمده در سوابق و کارنامه واحد تولیدی ثبت میشود تا روند کیفیت محصولات در طول زمان قابل ارزیابی باشد.
سحری با اشاره به گستره محصولات مشمول نظارت عنوان کرد: فرآوردههایی مانند آجر و بتن و سایر مصالح ساختمانی تولیدشده در استان در برنامه پایش استاندارد قرار دارند و کیفیت آنها بر اساس الزامات و ضوابط تعیینشده بررسی میشود.
واحدهای منطبق با استاندارد مشمول کاهش نمونهبرداری میشوند
وی درباره نحوه تعیین دفعات نمونهبرداری از واحدهای تولیدی گفت: در حالت معمول، ارزیابی محصولات به شکل دورهای انجام میشود، اما چنانچه یک واحد تولیدی در دو مرحله متوالی بتواند انطباق محصولات خود با الزامات استاندارد را به اثبات برساند، دفعات نمونهبرداری آن کاهش پیدا میکند.
مدیرکل استاندارد کردستان این سیاست را اقدامی تشویقی برای تولیدکنندگان دانست و افزود: کاهش دفعات نمونهبرداری از یک سو هزینههای مرتبط با این فرآیند را برای واحدهای منطبق کاهش میدهد و از سوی دیگر، تولیدکنندگان را به حفظ کیفیت و رعایت مستمر ضوابط استاندارد ترغیب میکند.
سحری تأکید کرد: صدور پروانه استاندارد به معنای پایان مسئولیت نظارتی نیست و واحدهای تولیدی همچنان باید الزامات مربوط به کیفیت را رعایت کنند و محصولات آنها در چارچوب برنامههای نظارتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
رسیدگی به اعتراض مصرفکنندگان در دستور کار استاندارد
وی همچنین بر نقش مصرفکنندگان در فرآیند نظارت بر کیفیت تأکید کرد و گفت: در صورتی که شهروندان نسبت به کیفیت یک محصول ساختمانی تولیدشده در استان اعتراض یا شکایتی داشته باشند، امکان ثبت و پیگیری موضوع از سوی ادارهکل استاندارد وجود دارد.
سحری افزود: پس از دریافت شکایت، موضوع از سوی کارشناسان بررسی و تا مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری میشود و نتیجه بررسی نیز به فرد شاکی اعلام خواهد شد.
تولیدکنندگان خواستار حمایت برای بازگشت نیروهای تعدیلشده شدند
در ادامه این بازدید، مدیران واحدهای تولیدی نیز بخشی از مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.
یکی از موضوعات مورد اشاره تولیدکنندگان، کاهش قابل توجه نیروی انسانی شاغل در این واحدها پس از جنگ بود و مدیران این واحدها خواستار تقویت حمایتها برای فراهم شدن زمینه بازگشت نیروهای تعدیلشده به چرخه اشتغال شدند.
بر اساس این گزارش، تداوم نظارت بر کیفیت محصولات در کنار حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به مشکلات فعالان این حوزه، از محورهای مطرحشده در جریان این بازدید بود.
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