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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

دستگیری ۱۵ معتاد، سارق و اوباش در شاهرود؛ پاتوق های آلوده جمع شد

دستگیری ۱۵ معتاد، سارق و اوباش در شاهرود؛ پاتوق های آلوده جمع شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای طرح امنیت محله‌محور و جمع‌آوری پاتوق‌های آلوده به جرم در شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا ۱۵ معتاد، سارق و توزیع‌کنندگان مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود با اشاره به اجرای طرح امنیت جامعه‌محور در شاهرود اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به جرم، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اجرای این طرح را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی طی مدت حدود دو ساعت از اجرای این عملیات، ۱۵ نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر، سارقان، اوباش و معتادان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی و پلمب دو واحد مسکونی که به عنوان پاتوق معتادان مورد استفاده قرار می‌گرفت، خبر داد و یادآور شد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی و همچنین تعدادی قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.

شائینی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، تأکید کرد: برخورد با عوامل ناامنی و هنجارشکنان و همچنین پاکسازی نقاط آلوده به جرم با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های پیشگیرانه، ضربتی و عملیاتی پلیس با هدف ارتقای امنیت عمومی، مقابله با جرم و برخورد با هنجارشکنان در شهرستان شاهرود استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 6911980

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