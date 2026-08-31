به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی امروز ۹ شهریورماه در مراسم تقدیر از بهورزان، مربیان بهورزی و مراقبین سلامت نمونه که در محل سالن رحیم‌زاده دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بهورزی جزو افتخارات نظام سلامت ما است، قطعنامه و نشست قزاقستان در سال ۱۹۷۸ که تازه در آن PHC در دنیا مطرح شد، در کشور ما سال ۱۹۷۱ و به روایتی ۱۳۵۰ این بحث شکل گرفت. یعنی جلوتر از سازمان بهداشت این امر به کمک سازمان جهانی بهداشت در ارومیه شروع شد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: سال ۱۹۷۸ زمانی که در قزاقستان نشست سازمان جهانی بهداشت برای معرفی PHC برگزار شد، ایران به عنوان پیشرو حضور داشت. سال ۱۳۵۰ با ۹ خانه بهداشت در ۶۹ روستا و ۱۲ بهورز این سیستم در دنیا شروع شد. سال ۱۹۷۷ یعنی حدود ۶ سال بعد ۲۲ استان در کشور با ۴ میلیون جمعیت تحت پوشش این کار ادامه پیدا کرد و ۷ سال بعد ۱۸۰۰ خانه بهداشت و حدود ۴ هزار بهورز در کشور داشتیم. این طرح از یکجا پایلوت شد و به عنوان آزمایشگاه ساخته شد. سال ۱۹۷۱ با کمک سازمان جهانی بهداشت این اقدام شروع شد و آنچه امروز داریم، پیشینه قوی‌ دارد.

وی تصریح کرد: از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ این سوال از سوی سازمان جهانی بهداشت مطرح شد که چگونه می‌تواند بدون وابستگی به پزشک خدماتش را به دورترین نقاط روستا رساند و جواب ایران؛ بهورز بود. بعد سال ۱۹۷۷ و تا سال ۱۹۸۳ تبدیل تجربه به معماری نظام سلامت پایه‌گذاری شد که این معماری توسط نظام سلامت توسعه‌یافته در کشور شکل گرفت و تجربه ایران به عنوان یک تجربه بین‌الملل تثبیت شد. سال ۸۴ تا ۸۵ این معماری به سیاست ملی تعریف شد و تمام کشور در پوشش سلامت قرار گرفت.

رئیسی با اشاره به تفاوت نظام و شبکه بهداشتی ایران نسبت به دنیا، خاطرنشان کرد: نظام سلامتی که ۵ دهه ما تجربه آن را داریم، بجای آنکه یک فرد مراجعه کرده و بخواهیم به آن خدمت کنیم، ارائه خدمت به مدیریت سلامت و یک‌ جمعیت تبدیل شد، زیرا بهورز تنها ارائه خدمت ندارد بلکه آموزش داده و ثبت وقایع انجام می‌دهد. کشور ما بسیار تاب‌آور در حوزه سلامت است و اگر به اطراف خود توجه کنیم، کشورهایی هستند که بالاترین آمار بیمار واگیر در آنجا وجود دارد ولی در کشور ما به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. مرزبانی سلامت بسیار خوبی در کشور ما وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه بیش از ۴ دهه بهورزان و نظام سلامت خدمات ارائه داده‌اند، گفت: ما باید خود را برای آینده حوزه سلامت آماده کنیم، زیرا سیمای بیماری و سلامت متفاوت شده و چهره بیماری‌های واگیردار به سمت بیماری غیرواگیر تغییر کرده و باید پرسید آیا خود را برای این کار آماده کردیم؟ دنیای دیجیتال و ثبت الکترونیک ابزارهایی است که این نسل بهورزان باید با آن آشنایی کامل داشته باشند. در بحث سیاست‌گذاری‌ها، این برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است و این در آینده باید به سمت این برنامه‌ها برویم.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده کافی نیست، عنوان کرد: باید به سمت پزشکی محله برویم و محله سالم داشته باشیم. یکی از مشکلات کشورهای دیگر این است که اگر از خانواده سالم به محله سالم برویم، نیاز به یک شبکه وجود دارد که ما این شبکه را داریم و باید از پزشک خانواده به سمت محله‌محوری رویم، ما باید در کنار پزشک خانواده، پزشک محله را داشته باشیم.