آموزش بهورزی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک فرخی در مراسم گرامیداشت روز بهورز در مشهد اظهار کرد: روز بهورز تنها روز تقویمی نیست، بلکه بازآرایی نظام سلامت است که در این خط مقدم نیروهایی درحال فعالیت هستند. حدود ۲۶ هزار بهورز در پهنه جغرافیایی ایران داریم.

رئیس مرکز شبکه توسعه سلامت وزارت بهداشت بیان کرد: این ۲۶ هزار بهورز برای حدود ۴۰ هزار پست ارائه خدمت دارند که شاید این برای نظام سلامت مقداری طبیعی باشد. زمانی که پستی بلاتصدی است این وظیفه بین سایر پرسنل با کار بیشتر تقسیم می‌شود، اما در حوزه بهورزی با وجود محدودیت فرد، جمعیت خانه بهداشت بین ۱ تا ۲ نفر است و بلاتصدی بودن پست در حوزه تصدی منجر به خالی شدن این خدمت می‌شود که نیاز است بهورز با پشتکار بیشتر خدمت ارائه دهند.

وی تصریح کرد: رئیس سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸ مقاله‌ای ارائه دادند که اصلاحاتی در نظام سلامت مطرح شد و کلمه بهورز در آن بدون ترجمه آمد و این کلمه یونیک مختص ایران است. اقدام ما کاری بی‌سابقه است که عدالت در سلامت در آن تعریف می‌شود آن هم توسط نیروهایی که بی‌ادعا هستند.

فرخی با بیان اینکه معادل بهورز در روستاها، مراقبین سلامت در شهر وجود دارد، اضافه کرد: بهداشت نقش آموزش نیز دارد. ۲۲۶ آموزشگاه بهورزی داریم که اساتید مختلفی دارد و تمام بهورزان کشور، ماحصل دسترنج این مربیان هستند که از لحظه شروع آموزش تا انتها با بهورزان همراه هستند. آموزش بهورزی را باید تقویت کرده تا از توانمندی افراد استفاده شود. هر بسته خدمت در نظام سلامت اگر بخواهد ادغام شود، باید به توان نیروی بهورز توجه و به‌روزرسانی شود تا بار اضافی برای بهورزان نداشته باشد.