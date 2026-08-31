  1. استانها
  2. مازندران
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

سردار موحد: چرخش چرخ‌های صنعت مصداق جهاد است

سردار موحد: چرخش چرخ‌های صنعت مصداق جهاد است

ساری- فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و کارگران گفت: امروز کارخانه‌ها سنگرهای خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و چرخش چرخ‌های صنعت مصداق بارز جهاد فی سبیل‌الله است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر دوشنبه در جریان بازدید از یک مجتمع صنعتی در شرق مازندران ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه و مسائل و دغدغه‌های فعالان صنعتی را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید که با هدف حمایت از تولید ملی، بررسی ظرفیت‌های صنعتی و شناسایی موانع تولید انجام شد، با حضور در بخش‌های مختلف کارخانه، از خطوط تولید و روند ساخت تجهیزات بازدید کرد و با کارگران و مهندسان این مجموعه به گفت‌وگو پرداخت.

وی اظهار کرد: امروز خط مقدم تقابل با دشمن در عرصه اقتصاد و معیشت تعریف شده است و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، سنگرهای دفاعی کشور در این جنگ ترکیبی هستند.

سردار موحد افزود: کارگران و مهندسان، رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و فعالیت آنها برای حفظ چرخه تولید و اشتغال کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد یأس و متوقف کردن چرخه تولید به اقتصاد کشور آسیب وارد کند، تصریح کرد: کارآفرینانی که با تعصب ملی برای جوانان اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند، در واقع در برابر این برنامه‌ها ایستادگی کرده و نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: چرخش چرخ‌های صنعت در شرایط کنونی مصداق بارز جهاد فی‌سبیل‌الله است و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی باید در میدان عمل دنبال شود.

موحد با اشاره به ظرفیت اقشار تخصصی بسیج گفت: سپاه کربلا خود را پشتیبان جبهه تولید می‌داند و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت بسیج مهندسین صنعت و بسیج کارگری و همچنین هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی، برای رفع موانع و گره‌های تولید در استان اقدام کنیم.

کد مطلب 6933368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها