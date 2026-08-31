به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر دوشنبه در جریان بازدید از یک مجتمع صنعتی در شرق مازندران ظرفیتهای تولیدی این مجموعه و مسائل و دغدغههای فعالان صنعتی را مورد بررسی قرار داد.
وی در این بازدید که با هدف حمایت از تولید ملی، بررسی ظرفیتهای صنعتی و شناسایی موانع تولید انجام شد، با حضور در بخشهای مختلف کارخانه، از خطوط تولید و روند ساخت تجهیزات بازدید کرد و با کارگران و مهندسان این مجموعه به گفتوگو پرداخت.
وی اظهار کرد: امروز خط مقدم تقابل با دشمن در عرصه اقتصاد و معیشت تعریف شده است و کارخانهها و واحدهای تولیدی، سنگرهای دفاعی کشور در این جنگ ترکیبی هستند.
سردار موحد افزود: کارگران و مهندسان، رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و فعالیت آنها برای حفظ چرخه تولید و اشتغال کشور اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند با ایجاد یأس و متوقف کردن چرخه تولید به اقتصاد کشور آسیب وارد کند، تصریح کرد: کارآفرینانی که با تعصب ملی برای جوانان اشتغال پایدار ایجاد میکنند، در واقع در برابر این برنامهها ایستادگی کرده و نقشههای دشمن را خنثی میکنند.
فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: چرخش چرخهای صنعت در شرایط کنونی مصداق بارز جهاد فیسبیلالله است و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی باید در میدان عمل دنبال شود.
موحد با اشاره به ظرفیت اقشار تخصصی بسیج گفت: سپاه کربلا خود را پشتیبان جبهه تولید میداند و تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت بسیج مهندسین صنعت و بسیج کارگری و همچنین همافزایی با دستگاههای اجرایی، برای رفع موانع و گرههای تولید در استان اقدام کنیم.
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