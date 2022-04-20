عمده مشکلات واحدهای تولیدی ایلام کمبود منابع بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی ایلام گفت: قرارگاه صنعتی خاتم الانبیاء متشکل از مجموعه اقشار تخصصی بسیج و نیز ادارات و دستگاه‌های مرتبط با امر تولید و اشتغال در سطح سپاه‌های استانی با هدف پایش و عارضه یابی و پشتیبانی و مانع زدایی از واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و راکد تشکیل شده که در تلاش است در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مسائل و مشکلات این واحدها را مرتفع و آنها را به چرخه تولید بازگرداند.

وی گفت: امروز در قالب قرارگاه صنعتی خاتم الانبیاء سپاه استان و با حضور معاون امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت و همچنین مراجع نظارتی و قضایی از واحدهای صنعتی و تولیدی ایلام بازدید شد که از نزدیک مشکلات این واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات خوبی در زمینه تامین مواد اولیه از مرکز و ارائه تسهیلات و منابع بانکی و همچنین راهکارهای مناسب برای حذف دلالان و سودجویان اتخاذ شد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید، سپاه وظیفه خود می‌داند که با استفاده از ظرفیت مهندسان بسیج صنعتی از تمام توان خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کند.