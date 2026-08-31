به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی عصر امروز دوشنبه در نشست بررسی مسائل شهری شوش که با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر برگزار شد با اشاره به بازدید میدانی از مناطق مختلف این شهر باستانی اظهار کرد: موضوع حاشیه‌نشینی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از دغدغه‌های اصلی است. اگر چه شهرداری خدماتی از جمله آسفالت و بهسازی در این مناطق انجام داده و نهادهای خدماتی مانند آب و برق نیز حضور دارند اما باید با الحاق به طرح جامع و تأمین سرانه‌های خدماتی، این وضعیت را به نفع شهروندان مدیریت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت حریم شهر افزود: باید با تسهیل‌گری و هدایت ساخت‌وسازها به داخل محدوده قانونی شهر از گسترش بی‌رویه و تعرض به حریم شهر جلوگیری کنیم. رعایت حرمت حریم شهر یکی از اولویت‌های مدیریتی ماست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه جهانی شوش و اهمیت گردشگری مذهبی و تاریخی این شهر، تصریح کرد: وجود بارگاه دانیال نبی (ع) و محوطه جهانی باستانی شوش، ظرفیت بی‌نظیری را ایجاد کرده که نه تنها برای زائران داخلی، بلکه برای گردشگران خارجی نیز حائز اهمیت است. در همین راستا، طرح ساماندهی مسیر پیاده‌راه بین قلعه شوش و بارگاه دانیال نبی (ع) با حمایت شرکت بازآفرینی شهری به سرانجام خواهد رسید تا فضای مناسب و آبرومندی برای زائران و گردشگران فراهم شود.

گلپایگانی همچنین با تقدیر از تلاش‌های شهرداری شوش از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: در خصوص مسائل زیرساختی، از جمله شبکه فاضلاب به ویژه در بافت تاریخی شهر، بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت تا با مشارکت و همکاری شرکت آب و فاضلاب، شاهد تسریع در حل مشکلات باشیم.

وی بیان کرد: شوش دارای ظرفیت‌های گردشگری فراوانی از جمله محوطه باستانی و زیگورات چغازنبیل است که به عنوان آثار ثبت جهانی، سرمایه‌ای برای ایران محسوب می‌شوند و بازآفرینی شهری باید به شکلی صورت گیرد که این هویت تاریخی بیش از پیش تقویت شود.