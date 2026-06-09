مجوز ۳ واحد اقامتی گردشگری در سرخس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شعبان‌پور با اشاره به برنامه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی در سرخس اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته با پیگیری‌های موثر صورت گرفته مجوز دو اقامتگاه بوم‌گردی و یک اقامتگاه سنتی در شهرستان سرخس از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی صادر شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس افزود: علاوه بر این، پرونده چهار اقامتگاه بوم‌گردی دیگر در حال تکمیل است که دو مورد از آن‌ها در مرحله بررسی برای صدور موافقت اصولی اولیه در استان قرار دارند و دو پرونده دیگر نیز در حال تکمیل در شهرستان برای ارسال به کمیته فنی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که فضاهای اقامتی، اقامتگاه‌ها و به طور کلی زیرساخت‌های گردشگری شهرستان سرخس ارتقا پیدا کند.

شعبان پور افزود: اقامتگاه بوم گردی واقع در پارک گردشگری ورودی غار مزدوران بوده و قریب به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، اقامتگاه بوم‌گردی روستای کلاته عوض از بخش مرزداران نیز با سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیارد ریال و اقامتگاه سنتی شهر سرخس نیز تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که هر سه توسط بخش خصوصی انجام شده است و مجموعا برای ۴ نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس از وجود دو هتل در شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان سرخس با وجود دو هتل با کمبود فضای اقامتی در شهرستان مواجه است که با بهره‌برداری از این اقامتگاه‌های بوم‌گردی، امیدواریم مشکل کمبود فضاهای اقامتی شهرستان رفع شده و در مرحله بعد بتوانیم ارتقای واحدهای ایجاد شده را دنبال کنیم.