به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ناصحی در جلسه علنی شورای شهر مشهد اظهار کرد" اختلافاتی که در شورای اسلامی شهر مشهد اتفاق افتاد، ناشی از برداشتی نسبت به قانون و حقوق مرتبط با آن بود و هیچ اختلاف فردی، شخصی، سلیقهای، سیاسی و گروهی در شورا وجود نداشت.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه برخی به خیال خام خود توانستند اختلافی را در شورا شناسایی کنند و آن را توسعه دهند، بیان کرد: شورا محل تضارب آراست و اختلاف درون آن امری طبیعی است. زمانی که تصور کنند میتوانند از این آب گلآلود ماهی بگیرند گذشته است و این اتفاقات در نخواهد افتاد. اختلافاتی که در شورا اتفاق افتاد، ناشی از برداشتی نسبت به قانون و حقوق مرتبط با آن بود و هیچ اختلاف فردی، شخصی، سلیقهای، سیاسی و گروهی در شورا وجود نداشت.
وی ادامه داد: برداشتی از بخشی از قانون وجود داشت و مستنداتی نسبت به آن تهیه شد؛ افراد دیگری نیز برداشت دیگری داشتند و پیگیریهایی انجام دادند و نهایتاً با ایثار و گذشت و تأثیر فرمان رهبر معظم انقلاب در انسجام نیروهای انقلابی و مدیریت شهر مشهد، این قضیه مرتفع شد.
ناصحی با بیان اینکه در این مدت، البته فعالیت شهرداری تعطیل نشده بود و تصمیمات مهمی در شورا اتخاذ و ابلاغ شده بود، گفت: این اختلافنظر نیز مرتفع شد و ما شرایط عادی را برای ادامه خدمت دنبال خواهیم کرد. از همه افرادی که در این حوزه تلاش کردند تا به وحدت دست پیدا کنیم و با کنار گذاشتن اختلافات، مسائل را حل و فصل کنیم، تشکر میکنم.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: خواب انحلال برای بسیاری قابل تعبیر نبود و باید میدانستند که اتفاق نمیافتد و شورا به این سمت حرکت نمیکند. امروز شاهد از سرگیری فعالیت شورا در بهترین نحو هستیم. میثاق ما با شهرداری، مبنی بر کار کردن است و روز اول نیز همین میثاق را داشتیم و با اتفاقات اخیر، شهرداری نشان داده که بهخوبی در این راستا فعالیت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ پروژهای در شهر تعطیل نشده است، تصریح کرد: اتصال خط ۳ به خط ۱ اتفاق بسیار بزرگی بود و حرم مطهر به طور کامل در مسیر ریلی قرار گرفت که افتخاری برای شورای ششم بهشمار میرود. چندین پروژه بوستان بالای بیست هکتاری در شرف افتتاح داریم؛ پروژه خیام در ضلع غربی همین هفته افتتاح میشود. پروژه میدان امام حسن بهسرعت در حال انجام است و دو کیلومتر از مسیر تملک اراضی بزرگراه سیدالشهدا انجام شده و پروژه در حال پیشرفت است. نوسازی ناوگان اتوبوسرانی توسط همکاران در شورا و شهرداری پیگیری میشود و موضوع اوراق مشارکت نیز بنا به صلاحدید شهرداری در دست پیگیری است. برخی اصحاب رسانه نباید ناامیدی را در فضای کشور منتشر کنند.
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