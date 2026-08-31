به گزارش خبرنگار مهر، میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار شامگاه دوشنبه میزبان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری «میدان‌یار» بود؛ رقابتی که با حضور گروه‌های مختلف از نقاط مختلف شهرستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های متنوع مهارتی و فرهنگی به رقابت پرداختند.

در بخش مهارتی این مسابقات، شرکت‌کنندگان در رقابت باز و بسته کردن سلاح، سرعت عمل و دقت خود را در مدت زمان تعیین‌شده به نمایش گذاشتند و تلاش کردند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل مربوط به این بخش را انجام دهند.

بخش امداد و نجات نیز از دیگر محورهای این رقابت بود و شرکت‌کنندگان توانمندی خود را در انجام مأموریت‌های مرتبط با این حوزه محک زدند.

اجرای رجزخوانی و برگزاری بخش‌های عکس و فیلم نیز از دیگر بخش‌های مسابقات «میدان‌یار» بود که با مشارکت گروه‌های شرکت‌کننده برگزار شد.

حضور گروه‌هایی از شهرها و مناطق مختلف شهرستان بیجار در این رقابت، فضای متفاوتی به اجتماع شبانه مردم بخشید و جمعی از حاضران نیز از نزدیک شاهد رقابت شرکت‌کنندگان بودند.

شرکت‌کنندگان با آمادگی و انگیزه در این مسابقات حاضر شدند و در هر بخش تلاش کردند توانمندی و مهارت خود را به نمایش بگذارند.

برگزاری بخش‌های متنوع مسابقات «میدان‌یار» در کنار اجتماع شبانه مردم، زمینه‌ای برای مشارکت گروه‌های مختلف و ایجاد فضای رقابتی و پرنشاط در میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار فراهم کرد.

مرحله شهرستانی مسابقات سراسری «میدان‌یار» با حضور گروه‌های متعدد از نقاط مختلف شهرستان برگزار شد و برگزیدگان این مرحله به مراحل بعدی رقابت‌ها راه پیدا خواهند کرد