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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

رقابت گروه‌های بیجاری در مرحله شهرستانی مسابقات «میدان‌یار»

رقابت گروه‌های بیجاری در مرحله شهرستانی مسابقات «میدان‌یار»

بیجار- مرحله شهرستانی مسابقات سراسری «میدان‌یار» با حضور گروه‌های مختلف از شهرها و مناطق شهرستان بیجار در میدان آیت‌الله فاضل گروسی و در جریان اجتماع شبانه مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار شامگاه دوشنبه میزبان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری «میدان‌یار» بود؛ رقابتی که با حضور گروه‌های مختلف از نقاط مختلف شهرستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های متنوع مهارتی و فرهنگی به رقابت پرداختند.

در بخش مهارتی این مسابقات، شرکت‌کنندگان در رقابت باز و بسته کردن سلاح، سرعت عمل و دقت خود را در مدت زمان تعیین‌شده به نمایش گذاشتند و تلاش کردند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل مربوط به این بخش را انجام دهند.

بخش امداد و نجات نیز از دیگر محورهای این رقابت بود و شرکت‌کنندگان توانمندی خود را در انجام مأموریت‌های مرتبط با این حوزه محک زدند.

اجرای رجزخوانی و برگزاری بخش‌های عکس و فیلم نیز از دیگر بخش‌های مسابقات «میدان‌یار» بود که با مشارکت گروه‌های شرکت‌کننده برگزار شد.

حضور گروه‌هایی از شهرها و مناطق مختلف شهرستان بیجار در این رقابت، فضای متفاوتی به اجتماع شبانه مردم بخشید و جمعی از حاضران نیز از نزدیک شاهد رقابت شرکت‌کنندگان بودند.

شرکت‌کنندگان با آمادگی و انگیزه در این مسابقات حاضر شدند و در هر بخش تلاش کردند توانمندی و مهارت خود را به نمایش بگذارند.

برگزاری بخش‌های متنوع مسابقات «میدان‌یار» در کنار اجتماع شبانه مردم، زمینه‌ای برای مشارکت گروه‌های مختلف و ایجاد فضای رقابتی و پرنشاط در میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار فراهم کرد.

مرحله شهرستانی مسابقات سراسری «میدان‌یار» با حضور گروه‌های متعدد از نقاط مختلف شهرستان برگزار شد و برگزیدگان این مرحله به مراحل بعدی رقابت‌ها راه پیدا خواهند کرد

کد مطلب 6933577

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