به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی شامگاه دوشنبه در دهمین جشنواره شعر و مولودیخوانی وحدت استان کردستان که با حضور جمعی از شاعران، مولودیخوانان و فعالان فرهنگی و هنری در پارک لاله شهرستان دهگلان برگزار شد، با اشاره به جایگاه وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: مردم کردستان سالهاست فرهنگ همزیستی، برادری و همدلی را در کنار یکدیگر تجربه کردهاند و این وحدت میان اهل سنت و تشیع امروز آوازهای فراتر از مرزهای استان یافته است.
وی افزود: وحدت و همدلی مردم کردستان اکنون در سطح کشور و حتی در عرصه جهانی نیز شناخته شده و این ظرفیت فرهنگی و اجتماعی باید بیش از گذشته مورد توجه و تقویت قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به فرارسیدن ماه مولود و ایام خجسته میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی سیره، اخلاق و آموزههای پیامبر اسلام(ص) و توجه به پیامهای وحدتآفرین آن حضرت است.
دریایی بیان کرد: نباید از پیامبر اکرم(ص) و ماه مولود غافل شویم، چراکه آموزههای پیامبر اسلام(ص) میتواند زمینهساز تقویت اخلاق، وحدت، محبت و همدلی در جامعه باشد.
وی ادامه داد: برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری در ایام ماه مولود میتواند فرصتی برای انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی به نسلهای مختلف و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و آیینی استان کردستان باشد.
خانواده پایه اصلی سلامت جامعه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در جامعه اظهار کرد: خانواده بنیاد و ریشه جامعه است و هر اندازه ارزشهای اخلاقی، محبت و همدلی در خانوادهها تقویت شود، جامعه نیز از انسجام و سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ و هنر میتواند در ترویج این ارزشها نقش مؤثری داشته باشد و برگزاری جشنوارههایی مانند شعر و مولودیخوانی وحدت، فرصتی برای استفاده از ظرفیت هنر در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی است.
دریایی با اشاره به برگزاری دهمین جشنواره شعر و مولودیخوانی وحدت استان کردستان در دهگلان گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ وحدت و همدلی و پاسداشت هنر و ادبیات آیینی برگزار شده است.
وی افزود: شعر و مولودیخوانی از ظرفیتهای مهم فرهنگی استان کردستان به شمار میرود و هنرمندان این عرصه میتوانند مفاهیم ارزشمندی همچون محبت، برادری، اخلاق و وحدت را با زبان هنر به جامعه منتقل کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامههایی علاوه بر حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه شعر و ادبیات آیینی، به معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان و تقویت گفتمان وحدت در جامعه کمک خواهد کرد.
دهمین جشنواره شعر و مولودیخوانی وحدت استان کردستان با حضور شاعران، مولودیخوانان و هنرمندان استان در شهرستان دهگلان برگزار شد.
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