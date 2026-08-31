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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

نوذری: سه هتل پنج‌ستاره در قزوین ساخته می شود

نوذری: سه هتل پنج‌ستاره در قزوین ساخته می شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: با آغاز ساخت نخستین هتل پنج‌ستاره الموت، زیرساخت‌های گردشگری استان در مسیر توسعه قرار گرفته و تا پایان سال نیز دو هتل پنج‌ستاره دیگر به این ظرفیت افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر دوشنبه در جشن روز قزوین که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مفاخر استان در عمارت چهل‌ستون برگزار شد، اظهار کرد: قزوین تنها یک نقطه در نقشه جغرافیایی کشور نیست، بلکه بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران در این سرزمین شکل گرفته و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه گردشگری استان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری افزود: یکی از نیازهای اساسی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی قزوین، تقویت زیرساخت‌های اقامتی است و در همین راستا امروز عملیات اجرایی نخستین هتل پنج‌ستاره الموت آغاز شد.

استاندار قزوین ادامه داد: دو هتل پنج‌ستاره دیگر نیز تا پایان سال به ظرفیت گردشگری استان اضافه خواهد شد که می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی این حوزه را پاسخ دهد و زمینه حضور بیشتر گردشگران در قزوین را فراهم کند.

نوذری با اشاره به جایگاه قزوین در تاریخ و فرهنگ ایران بیان کرد: این استان چهره‌های برجسته‌ای را در عرصه‌های مختلف به کشور معرفی کرده است و نام‌هایی همچون عبید زاکانی، حمدالله مستوفی، شهید عباس بابایی و شهید رجایی تنها بخشی از مفاخر و شخصیت‌های اثرگذار قزوین هستند.

وی تصریح کرد: ظرفیت مفاخر قزوین به اندازه‌ای گسترده است که اگر بخواهیم تنها اسامی و بخشی از آثار و نقش آنها را معرفی کنیم، ساعت‌ها زمان نیاز داریم و باید از این سرمایه فرهنگی برای شناساندن جایگاه واقعی استان استفاده کرد.

استاندار قزوین با اشاره به برگزاری جشن روز قزوین خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر معرفی تاریخ و فرهنگ استان، با هدف ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می‌شوند و استفاده درست از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی می‌تواند همزمان به تقویت هویت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی کمک کند.

نوذری تأکید کرد: قزوین ظرفیت‌های فراوانی در حوزه گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارد و باید با معرفی مناسب این ظرفیت‌ها و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، مسیر توسعه گردشگری استان را شتاب بخشید.

کد مطلب 6933607

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