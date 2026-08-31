به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر دوشنبه در جشن روز قزوین که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مفاخر استان در عمارت چهلستون برگزار شد، اظهار کرد: قزوین تنها یک نقطه در نقشه جغرافیایی کشور نیست، بلکه بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران در این سرزمین شکل گرفته و معرفی این ظرفیتها میتواند به توسعه گردشگری استان کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه گردشگری افزود: یکی از نیازهای اساسی برای بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی قزوین، تقویت زیرساختهای اقامتی است و در همین راستا امروز عملیات اجرایی نخستین هتل پنجستاره الموت آغاز شد.
استاندار قزوین ادامه داد: دو هتل پنجستاره دیگر نیز تا پایان سال به ظرفیت گردشگری استان اضافه خواهد شد که میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی این حوزه را پاسخ دهد و زمینه حضور بیشتر گردشگران در قزوین را فراهم کند.
نوذری با اشاره به جایگاه قزوین در تاریخ و فرهنگ ایران بیان کرد: این استان چهرههای برجستهای را در عرصههای مختلف به کشور معرفی کرده است و نامهایی همچون عبید زاکانی، حمدالله مستوفی، شهید عباس بابایی و شهید رجایی تنها بخشی از مفاخر و شخصیتهای اثرگذار قزوین هستند.
وی تصریح کرد: ظرفیت مفاخر قزوین به اندازهای گسترده است که اگر بخواهیم تنها اسامی و بخشی از آثار و نقش آنها را معرفی کنیم، ساعتها زمان نیاز داریم و باید از این سرمایه فرهنگی برای شناساندن جایگاه واقعی استان استفاده کرد.
استاندار قزوین با اشاره به برگزاری جشن روز قزوین خاطرنشان کرد: این برنامهها علاوه بر معرفی تاریخ و فرهنگ استان، با هدف ایجاد نشاط اجتماعی برگزار میشوند و استفاده درست از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی میتواند همزمان به تقویت هویت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی کمک کند.
نوذری تأکید کرد: قزوین ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارد و باید با معرفی مناسب این ظرفیتها و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، مسیر توسعه گردشگری استان را شتاب بخشید.
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