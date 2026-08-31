 ثبت جهانی الموت نگاه جهانیان به این میراث تاریخی را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، کیم جونپیو عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز قزوین که در مجموعه تاریخی چهلستون برگزار شد، اظهار کرد: قزوین نخستین مقصد استانی من پس از آغاز مأموریت در ایران بود و در همان سفر، فرصت بازدید از منطقه الموت را نیز پیدا کردم؛ سفری که خاطره آن همچنان برای من زنده است.
وی با اشاره به بازدید خود از الموت در اردیبهشتماه افزود: حضور در این منطقه تاریخی باعث شد از نزدیک با موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای ساختاری این دژ آشنا شوم و بهتر بتوانم شرایطی را که موجب شده الموت در طول تاریخ بهعنوان قلعهای دشوار برای فتح شناخته شود، درک کنم.
سفیر کره جنوبی در ایران ادامه داد: یکی از بخشهای ارزشمند این سفر، دیدار با پژوهشگران و افرادی بود که سالهای زیادی را صرف مطالعه، حفاظت و معرفی الموت کردهاند. آشنایی با این افراد نشان داد که حفاظت از این میراث تاریخی تنها به نگهداری از یک بنای قدیمی محدود نمیشود، بلکه نیازمند شناخت عمیق تاریخ و انتقال روایت آن به نسلهای آینده است.
کیم جونپیو تلاش پژوهشگران و فعالان حوزه میراث فرهنگی در الموت را قابل تقدیر دانست و گفت: علاقه و دانشی که این افراد برای شناخت گذشته الموت به کار گرفتهاند، نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی این منطقه دارد و نمیتوان از اهمیت فعالیت آنان چشمپوشی کرد.
وی با اشاره به روند ثبت جهانی الموت بیان کرد: مدتی پس از نخستین سفرم به این منطقه، موضوع ثبت جهانی الموت در بوسان کره جنوبی مطرح شد و در نهایت این اثر در فهرست میراث جهانی قرار گرفت؛ اتفاقی که به دلیل تجربه شخصی من از الموت، اهمیت خاصی برایم داشت.
سفیر کره جنوبی در ایران تأکید کرد: ثبت جهانی الموت صرفاً به معنای اضافه شدن یک عنوان رسمی به نام این منطقه نیست، بلکه بیانگر آن است که ارزشهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی آن در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
کیم جونپیو خاطرنشان کرد: الموت پیش از ثبت جهانی نیز همان میراث ارزشمند تاریخی بود و این عنوان ماهیت آن را تغییر نداده است، اما بدون تردید باعث شده نگاه جامعه جهانی به این منطقه تغییر کند و اهمیت آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: پس از ثبت جهانی، الموت دیگر تنها میراث متعلق به یک منطقه یا حتی یک کشور نیست، بلکه بخشی از میراث مشترک بشری به شمار میرود و حفاظت از چنین میراثی مسئولیتی است که باید در سطح گستردهتری مورد توجه قرار گیرد.
سفیر کره جنوبی در ایران ابراز امیدواری کرد ثبت جهانی الموت بتواند به رونق گردشگری این منطقه کمک کند و زمینه حضور گردشگران خارجی را افزایش دهد.
وی گفت: امیدوارم گردشگران بیشتری از کره جنوبی و سایر کشورهای جهان فرصت سفر به الموت را پیدا کنند و از نزدیک با تاریخ، فرهنگ و روایتهای شکلگرفته پیرامون این دژ تاریخی آشنا شوند.
کیم جونپیو در پایان، ثبت جهانی الموت را به مردم ایران و استان قزوین تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با استمرار برنامههای حفاظتی و معرفی مناسب این اثر، جایگاه الموت در عرصه گردشگری و میراث فرهنگی بینالمللی بیش از پیش تقویت شود.
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