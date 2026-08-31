صالحی: الموت را از سایه یک قلعه تاریخی بیرون بیاوریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز قزوین که در مجموعه تاریخی چهل‌ستون برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار کرد: ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، اما ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی این سرزمین موجب شده هویت و اثرگذاری آن همچنان پابرجا بماند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تاریخ ادیان افزود: پیوند دیرینه این سرزمین با اندیشه توحیدی، بخش مهمی از هویت تاریخی ایران را شکل داده و از مؤلفه‌های مهم در شناخت تمدن ایرانی به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی در ادامه با اشاره به جایگاه قزوین در تاریخ ایران گفت: قزوین از دیرباز یکی از مراکز مهم علمی، فرهنگی و هنری کشور بوده و نام این شهر با شخصیت‌های برجسته‌ای همچون میرعماد، عمادالکتاب، عبید زاکانی و آیت‌الله رفیعی قزوینی گره خورده است.

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان قزوین اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، در برخی دوره‌ها با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده و اگرچه در حوزه‌هایی مانند صنعت و دانشگاه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما همچنان در برخی شاخص‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه جدی است.

وی سرانه بهداشت را از جمله حوزه‌هایی دانست که نیازمند تقویت بوده و افزود: توسعه متوازن قزوین باید در کنار توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، شاخص‌های رفاهی و اجتماعی را نیز دربرگیرد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی در ادامه ثبت جهانی الموت را رویدادی مهم برای قزوین و ایران عنوان کرد و گفت: تحقق این اتفاق حاصل سال‌ها مطالعه، پیگیری و تلاش کارشناسی بوده و باید از همه افرادی که در این مسیر نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

صالحی با اشاره به تلاش‌های وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه افزود: ثبت جهانی الموت یک اتفاق مقطعی نیست و پشتوانه آن سال‌ها فعالیت تخصصی و کارشناسی قرار دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی شعبه بنیاد ایران‌شناسی در استان قزوین خبر داد و گفت: این شعبه با همکاری مدیریت استان فعالیت خود را آغاز کرده و می‌تواند به مرکزی برای مطالعات تخصصی درباره تاریخ، فرهنگ و هویت قزوین تبدیل شود.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی «الموت‌شناسی» را یکی از محورهای مهم فعالیت این شعبه عنوان کرد و افزود: قرار است ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و تمدنی الموت با رویکرد علمی مورد مطالعه قرار گیرد.

صالحی تأکید کرد: اگر قرار است الموت در سطح ملی و جهانی به‌درستی معرفی شود، باید شناخت ما از این منطقه نیز عمیق‌تر و علمی‌تر شود و پژوهش‌های تخصصی می‌تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.

وی با بیان اینکه نباید الموت را صرفاً با یک قلعه تاریخی یا مجموعه‌ای از رخدادهای نظامی شناخت، تصریح کرد: الموت در طول تاریخ محل شکل‌گیری و تلاقی جریان‌های گوناگون فکری و اجتماعی بوده و ابعاد آن بسیار فراتر از معماری یک دژ است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی ادامه داد: الموت را باید به‌عنوان یک پدیده چندوجهی در حوزه‌های هویتی، استقلال‌طلبی، مذهبی، هنری، اجتماعی، سیاسی، حکمرانی و تمدنی مورد مطالعه قرار داد.

صالحی خاطرنشان کرد: شناخت این لایه‌های تاریخی و فکری و ارائه تصویری علمی از آنها، نه‌تنها به معرفی بهتر الموت در سطح جهانی کمک می‌کند، بلکه زمینه انتقال درست این میراث به نسل‌های آینده را نیز فراهم خواهد کرد.