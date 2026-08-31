  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

عراقچی: آمریکا باید به تعهدات خود و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد

عراقچی: آمریکا باید به تعهدات خود و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدارها و گفت‌ وگوهای خود در نخستین روز نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت: آمریکا باید به تعهدات خود و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد.

یه گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از نخستین روز نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت: همه ملاقات‌ها و گفت‌ وگوها کاملاً کاری و به دور از تشریفات معمول بود و به‌ویژه درباره موضوعات و زمینه‌های موجود برای همکاری در حوزه اقتصادی و سایر حوزه‌ها بحث شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: موضوع حملات تجاوزکارانه آمریکا و تبعات آن نیز مطرح شد. ما تأکید کردیم که ملت ایران همچنان برای استیفای حقوق خود ایستادگی خواهد کرد و این موضوع در همه دیدارها مورد تأکید قرار گرفت.

عراقچی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در تمامی دیدارها، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود؛ تفاهم‌نامه‌ای که به امضای رؤسای‌جمهور دو کشور رسیده و آمریکا آن را نقض کرده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: آمریکا باید به تعهدات خود بازگردد و به مفاد یادداشت تفاهم پایبند باشد؛ پس از آن می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم، چراکه همه کشورها دغدغه دارند که جنگ هرچه سریع‌تر خاتمه پیدا کند.

وی گفت: ما توضیح دادیم که راه‌حل کاملاً روشن و مشخص است؛ آمریکا باید به تعهدات خود و همان توافقی که رئیس‌جمهورش امضا کرده، بازگردد. در این صورت، همه‌چیز می‌تواند در مسیر درست قرار گیرد.

کد مطلب 6933642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یاد نداری و تجربه نداری IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باید از فرصت بوجود آمده به لارک کل منطقه را و اسراییل را می زدید آنوقت هم محاصره رفع میشد و هم نفت 2 برابر بعد همه اروپا به التماس میفتادن و بهترین فرصت بود برای وصول بدهی ها و گرفتن امتیازات بیشتر تا ابد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها