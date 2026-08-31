یه گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از نخستین روز نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت: همه ملاقاتها و گفت وگوها کاملاً کاری و به دور از تشریفات معمول بود و بهویژه درباره موضوعات و زمینههای موجود برای همکاری در حوزه اقتصادی و سایر حوزهها بحث شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: موضوع حملات تجاوزکارانه آمریکا و تبعات آن نیز مطرح شد. ما تأکید کردیم که ملت ایران همچنان برای استیفای حقوق خود ایستادگی خواهد کرد و این موضوع در همه دیدارها مورد تأکید قرار گرفت.
عراقچی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرحشده در تمامی دیدارها، تفاهمنامه اسلامآباد بود؛ تفاهمنامهای که به امضای رؤسایجمهور دو کشور رسیده و آمریکا آن را نقض کرده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: آمریکا باید به تعهدات خود بازگردد و به مفاد یادداشت تفاهم پایبند باشد؛ پس از آن میتوانیم از این وضعیت خارج شویم، چراکه همه کشورها دغدغه دارند که جنگ هرچه سریعتر خاتمه پیدا کند.
وی گفت: ما توضیح دادیم که راهحل کاملاً روشن و مشخص است؛ آمریکا باید به تعهدات خود و همان توافقی که رئیسجمهورش امضا کرده، بازگردد. در این صورت، همهچیز میتواند در مسیر درست قرار گیرد.
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