https://mehrnews.com/x3cVhz ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6929950 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ ۱۸۰ شب حماسه آفرینی مشهدیها در خیابان مشهد- در این ویدئو روایت مهر از صد و هشتاد شب حضور مردم مشهد در تجمعات را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6929950 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از صد و هفتاد و هشتمین حضور مردم تربت جام در تجمعات شبانه موج یکصد و هشتادم حضور رشتیها در میدان؛ پای ایران ایستادهایم حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید صدوهفتادوهفتمین شب حضور حماسی مشهدی ها در خیابان میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم امام جمعه مشهد: اقتصاد و معیشت مردم را جدی بگیرید بیش از ۶۲ همت پروژه در هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح میشود اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
نظر شما