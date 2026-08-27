  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

۱۸۰ شب حماسه آفرینی مشهدی‌ها در خیابان

۱۸۰ شب حماسه آفرینی مشهدی‌ها در خیابان

مشهد- در این ویدئو روایت مهر از صد و هشتاد شب حضور مردم مشهد در تجمعات را مشاهده می‌کنید.

دریافت 9 MB

فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6929950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها