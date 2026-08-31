به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به عباس علیآبادی، وزیر نیرو، خواستار صیانت از حقابه مردم قم از رودخانه شور و جلوگیری از انحراف مسیر این رودخانه شد.
وی در این نامه با تأکید بر اینکه رودخانه شور تنها رودخانه باقیمانده برای مردم قم است، اظهار کرد: طی سالهای گذشته، استان قم به دلیل محروم شدن از حقابههای خود از رودخانههای قرهچای، قمرود، چم و کرج، با بحران بیابانزایی و گسترش ریزگردها مواجه شده است.
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در نتیجه این وضعیت، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان قم به کانونهای گرد و غبار تبدیل شده و بیابانهای این استان امروز به منشأ انتشار ریزگردها در قم و شهرستانهای اطراف بدل شدهاند؛ بهگونهای که حتی استانهای مرکزی، تهران، البرز و قزوین نیز از پیامدهای آن در امان نیستند.
وی با اشاره به هزینههای سنگین مقابله با پدیده گرد و غبار تصریح کرد: برای مهار این پدیده خطرناک، میلیاردها تومان اعتبار نیاز است و بیتردید انحراف تنها رودخانه باقیمانده که به تالاب مره میریزد، موجب افزایش مساحت بیابانها، تشدید حجم ریزگردها و در نهایت ایجاد بحرانی زیستمحیطی در استان قم و منطقه خواهد شد.
روانبخش در ادامه خطاب به وزیر نیرو تأکید کرد: همه اسناد و سوابق نشان میدهد که رودخانه شور متعلق به تالاب مره قم است و دستاندازی برخی شهرهای واقع در مسیر و هدایت آب این رودخانه به سمت تالاب بندعلیخان، برخلاف حقوق مردم قم است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از سوی نمایندگان قم خاطرنشان کرد: همانگونه که نمایندگان قم بارها به صورت تلفنی و حضوری موضوع حقابههای استان را به مسئولان مربوطه متذکر شدهاند، انتظار میرود وزارت نیرو نیز با جدیت از حقوق قانونی مردم قم صیانت کند.
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار جلوگیری از آنچه فضاسازیهای رسانهای و دستاندازیهای غیرقانونی خواند، شد و تأکید کرد: لازم است هرچه سریعتر از تنها رودخانه باقیمانده قم، یعنی رودخانه شور، حراست شود تا از تشدید بحران زیستمحیطی و گسترش ریزگردها در استان و منطقه جلوگیری شود.
قم- نماینده مردم قم در مجلس در نامه ای به وزیر نیرو با هشدار نسبت به پیامدهای انحراف مسیر رودخانه شور گفت: این اقدام میتواند بحران بیابانزایی و گسترش ریزگردها در استان قم را تشدید کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به عباس علیآبادی، وزیر نیرو، خواستار صیانت از حقابه مردم قم از رودخانه شور و جلوگیری از انحراف مسیر این رودخانه شد.
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