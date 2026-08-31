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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷

سهمیه فولاد «ب» در لیگ دسته اول حفظ شد

سهمیه فولاد «ب» در لیگ دسته اول حفظ شد

اهواز - مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت: با تصمیم هیئت‌مدیره باشگاه و به دنبال آماده‌سازی ورزشگاه غدیر اهواز، سهمیه تیم فولاد «ب» در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال حفظ شد.

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت تیم فوتبال فولاد «ب» از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی مجموعه مدیریتی باشگاه بود که با پیگیری‌های مستمر در دستور کار قرار گرفت.

وی، درباره روند اتخاذ این تصمیم افزود: با توجه به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان و اقدامات انجام‌شده برای مهیاسازی ورزشگاه غدیر اهواز، هیئت‌مدیره باشگاه نهایتأ تصمیم به حفظ این سهمیه برای استان گرفت.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان تصریح کرد: بر اساس مصوبه نهایی، تیم فوتبال فولاد «ب» نماینده استان در فصل پیش‌روی مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور خواهد بود تا فرصت مناسبی برای رشد و درخشش استعدادهای بومی فوتبال خوزستان فراهم شود.

کد مطلب 6933695

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