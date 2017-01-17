بختیار رحمانی به فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، بختیاری رحمانی که ابتدای فصل از تیم تراکتورسازی به استقلال تهران آن هم با قراردادی کلان پیوسته بود، بعد از اینکه نتوانست به فعالیت خود در این باشگاه تهرانی ادامه دهد، به تیم سابقش که درخشش خود در فوتبال ایران را از آن شروع کرده بود، پیوست.

بختیار رحمانی امروز به اهواز سفر کرد و ضمن حضور در دفتر باشگاه فولاد خوزستان با این باشگاه قرارداد بست تا در ادامه مسابقات برای فولاد بازی کند. گفته می شود قرارداد بختیار رحمانی با فولاد خوزستان تا پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور است.

قرارداد رسمی بختیار رحمانی ابتدا در هیئت فوتبال خوزستان و سپس در سازمان لیگ فوتبال ایران ثبت خواهد شد و این بازیکن احتمالاً از هفته هجدهم می‌تواند تیم فولاد را در بازی با ذوب‌آهن اصفهان همراهی کند.

فولاد خوزستان فردا چهارشنبه در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف تیم پرسپولیس تهران می رود و احتمالا هواداران فولاد این بازیکن را روی سکوها خواهند دید.

پیش از بختیار، ساسان انصاری نیز بعد از حضور چند هفته ای در پرسپولیس تهران و ناموفق بودن در این تیم، راه برگشت به فولاد را در پیش گرفت و اکنون آقای گل لیگ برتر شده است.