به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان، با اشاره به نقش قوه قضاییه در ساختار حکمرانی کشور اظهار داشت: یکی از ارکان مهم در اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت، قوه قضاییه است و این قوه از جایگاه والایی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

وی افزود: قوه قضاییه در این مسیر عملکرد موفقی داشته و دوران مسئولیت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز در این دستگاه، دوران متفاوت و مطلوبی بوده است.

استاندار لرستان ادامه داد: روند حرکت قوه قضاییه در مسیر ارتقا و پیشرفت قابل تحسین است و امیدواریم این مسیر با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

وفاق مسئولان لرستان برای گره‌گشایی از کار مردم

شاهرخی با اشاره به تعامل میان مجموعه‌های مختلف مدیریتی و تصمیم‌ساز استان، تصریح کرد: در لرستان همه ارکان اصلی تصمیم‌ساز در قوای مختلف، اصل را بر وحدت، وفاق و همدلی گذاشته‌اند.

وی تأکید کرد: این وحدت و وفاق با هدف خدمت به مردم شکل گرفته و فلسفه اصلی آن، گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مردم است.

استاندار لرستان با تقدیر از عملکرد حجت‌الاسلام سعید شهواری در دوران مسئولیت خود در دادگستری استان، گفت: از نقش‌آفرینی برجسته وی در مسیر ایجاد تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مختلف و خدمت به مردم به صورت ویژه قدردانی می‌کنم.

همراهی مدیریت استان با رئیس کل جدید دادگستری

شاهرخی همچنین از عملکرد کارکنان دادگستری، دادستان‌ها و مجموعه قضایی استان در اجرای مأموریت‌های محوله و همکاری با دولت در لرستان تقدیر کرد.

وی با اشاره به آغاز مسئولیت رئیس کل جدید دادگستری لرستان، اظهار داشت: خرسندم که برادری خوش‌نام، مدیر و مدبر مسئولیت دستگاه قضایی استان را بر عهده گرفته است.

استاندار لرستان در پایان بر آمادگی مجموعه مدیریت استان برای همکاری با رئیس کل جدید دادگستری تأکید کرد و گفت: مدیریت استان در مسیر خدمت به مردم و تحقق اهداف استان، همراه و در کنار مجموعه قضایی خواهد بود.