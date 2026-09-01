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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شیروان

افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شیروان

شیروان- با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست، آیین افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شیروان انجام شد.

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کد مطلب 6934607

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