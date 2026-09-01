https://mehrnews.com/x3cXdC ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ کد مطلب 6934607 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شیروان شیروان- با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست، آیین افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شیروان انجام شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6934607 کپی شد مطالب مرتبط انتقال پساب تصفیهشده به نیروگاه شیروان الگویی برای مدیریت آب است انصاری: تصفیهخانه فاضلاب شیروان گامی مؤثر در بازچرخانی آب است تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان افتتاح شد قدرتی: محیطبانان برای انجام مأموریت به پشتوانه قانونی نیاز دارند برچسبها تصفیه خانه فاضلاب شیروان شینا انصاری
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