به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری صبح امروز سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان از سال ۱۴۰۳ تاکنون، اظهار داشت: در این مدت دادگستری لرستان در حوزههای مختلف قضایی موفق به کسب رتبههای قابل توجهی شده و اقدامات متعددی برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی انجام گرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته، کاهش موجودی پروندهها از ۳۸ هزار فقره به ۲۶ هزار فقره بوده که بیانگر کاهش ۱۲ هزار فقرهای موجودی پروندهها در استان است.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان همچنین از کاهش ۴۶ درصدی پروندههای مسن خبر داد و گفت: کاهش پروندههای صلح به شش هزار فقره و تبدیل ۴۹ شعبه غیرمتعارف به ۴۹ شعبه متعارف از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه بوده است.
سالانه ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک در لرستان
شهواری با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی در استان، بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون سالانه بیش از ۶۰ هزار ابلاغ و پرونده الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین سالانه حدود ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک در استان انجام شده که توسعه این روند میتواند به تسریع فرآیندهای قضایی و کاهش مراجعات حضوری مردم کمک کند.
صلح و سازش به ۶۹ درصد رسید
رئیس کل سابق دادگستری لرستان یکی دیگر از محورهای عملکرد دستگاه قضایی استان را توسعه فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و گفت: میزان صلح و سازش پروندهها در استان به ۶۹ درصد رسیده است.
شهواری افزود: کاهش ۳۰ درصدی سرقت، اجرای طرح «هر قاضی، هر مسجد، یک حقوقدان» و ایجاد مرکز «شوق زندگی» از دیگر اقدامات انجامشده در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی بوده است.
حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی ملی
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد اراضی، تصریح کرد: حدنگاری ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان انجام شده و اتصال به سامانه «کاتب» نیز به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شده است.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان همچنین از افزایش استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و پابند الکترونیک در استان خبر داد و گفت: تلاش شده است در مواردی که قانون اجازه میدهد، از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود.
جذب ۸۰ قاضی در سه سال
شهواری با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت زیرساختها و منابع انسانی دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: احداث دادسرا در دو شهرستان، ایجاد زمین چمن مصنوعی برای کارکنان، افتتاح مجتمع قضایی شهید رئیسی و خرید خودرو از جمله اقدامات انجامشده طی سه سال گذشته بوده است.
وی افزود: در این مدت ۸۰ قاضی جذب دستگاه قضایی استان شدند و دوره کارآموزی قضایی نیز برگزار شد.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان همچنین از افزایش پنج شعبه تجدیدنظر در استان خبر داد و گفت: توسعه شعب و تقویت نیروی انسانی با هدف ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به پروندههای قضایی دنبال شده است.
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