هوای اصفهان برای سومین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح سه‌شنبه دهم شهریورماه با میانگین ۱۱۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، بیماران تنفسی، کودکان و زنان باردار) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های فرشادی و ۲۵ آبان با عدد ۱۵۴، بهارستان غربی با عدد ۱۶۴، خیابان پروین اعتصامی ۱۷۳، زینبیه ۱۶۵ و خیابان کاوه ۱۵۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان استانداری اصفهان با عدد ۱۱۲، انقلاب ۱۲۶، بزرگراه خرازی ۱۱۴، دانشگاه صنعتی ۱۳۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۳، رودکی ۶۶، سپاهان‌شهر ۷۷، فیض ۸۸، شهرک منتظری (محمودآباد) ۹۸ و میرزا طاهر ۷۰ AQI قابل قبول است.

هوای شهرهای شاهین‌شهر، خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد و قهجاورستان امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.