«محمدرضا جباری» به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدرضا جباری» صبح سه شنبه در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان معرفی و از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام سید حسین حسینی رییس کل دادگستری سابق استان تکریم شد.

امنیت مردم‌پایه محور فعالیت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان کردستان در این مراسم با تأکید بر ضرورت مردم‌محوری در فعالیت‌های قضایی گفت: دستگاه قضایی در دوره جدید، کاهش جرایم و ورودی پرونده‌ها، تقویت فرهنگ صلح و سازش، رسیدگی به حقوق عامه و حمایت از رونق اقتصادی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

محمدرضا جباری اظهار کرد: خدمت در دستگاه قضایی مسئولیتی سنگین است و در این مسیر باید با تکیه بر اسناد بالادستی قوه قضائیه و منویات رهبر معظم انقلاب، رضایتمندی مردم را به عنوان یکی از اهداف اصلی دنبال کنیم.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند توجه به سه مؤلفه مشارکت و مجاهدت جمعی، مردم‌محوری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف است و این سه محور باید در برنامه‌های دادگستری استان مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت کارکنان؛ سرمایه دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان کردستان با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان اداری مجموعه قضایی گفت: بخش مهمی از عملکرد دستگاه قضایی حاصل تلاش شبانه‌روزی همکارانی است که در عرصه عدالت فعالیت می‌کنند.

جباری با تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل پیشین دادگستری کردستان، عنوان کرد: اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته حاصل همکاری و مجاهدت مجموعه قضایی استان بوده و این مسیر باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات کارکنان دستگاه قضایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در حد ظرفیت‌های استان و با همراهی نمایندگان مردم در مجلس، برای رفع این مشکلات پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

جباری دومین محور فعالیت دادگستری استان را مردم‌محوری عنوان کرد و گفت: مردم باید در فرآیندهای مختلف قضایی و پیشگیری از جرم نقش داشته باشند و مطالبات آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم در تأمین و حفظ آن مشارکت داشته باشند و امنیت مردم‌پایه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ایجاد امنیت پایدار است.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به ظرفیت فرهنگی و اجتماعی مردم استان بیان کرد: فرهنگ صلح و سازش در میان مردم کردستان ظرفیت ارزشمندی است که می‌توان از آن برای کاهش اختلافات، پیشگیری از جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استفاده کرد.

حمایت قضایی از اقتصاد و تولید

جباری سومین محور مورد تأکید خود را هم‌افزایی با دستگاه اجرایی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان کشور تلاش می‌کنند عرصه اقتصادی را با فشار و تهدید مواجه کنند، مجموعه قضایی خود را در کنار مدیران اجرایی و اقتصادی استان می‌داند.

وی افزود: حمایت از اقتصاد و کمک به رفع موانع تولید در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه دنبال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: این موضوع برای مجموعه قضایی صرفاً یک توصیه نیست، بلکه در مسیر خدمت و جهاد اقتصادی باید به عنوان یک مسئولیت جدی مورد توجه قرار گیرد.

سه محور اصلی در فعالیت دادگستری

جباری با تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی استان گفت: تحقیقات در دادسرا، رسیدگی در محاکم و اجرای احکام سه مرحله مهم در فرآیند دادرسی هستند که باید با جدیت دنبال شوند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای احکام اظهار کرد: هدف از مراجعه مردم به دستگاه قضایی صرفاً دریافت حکم نیست، بلکه اجرای صحیح و به‌موقع حکم بخش مهمی از فرآیند عدالت است.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: در صورتی که در مرحله اجرای احکام غفلت شود، ممکن است بخشی از نارضایتی‌های مردم شکل بگیرد، بنابراین ارتقای عملکرد در این حوزه از اولویت‌های دادگستری استان خواهد بود.

جباری با اشاره به نقش دادستانی در صیانت از حقوق عمومی گفت: دادستانی علاوه بر رسیدگی به شکایات و تظلمات، باید در مواردی که حقوق عامه در معرض آسیب قرار دارد، به صورت فعال ورود کند و منتظر طرح شکایت نماند.

وی افزود: یکی از رویکردهای دادستانی در دوره جدید، شناسایی مسائل و آسیب‌هایی است که ممکن است در نقاط کور باقی مانده و مورد توجه قرار نگرفته باشند.

رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: ورود به مسائل جدید و پیگیری حقوق عامه علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد، می‌تواند در افزایش احساس عدالت و اطمینان مردم نسبت به دستگاه قضایی مؤثر باشد.

ساماندهی وضعیت مهندسان شاغل در خارج از کشور

جباری با اشاره به یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد شمار قابل توجهی از مهندسان عضو جامعه مهندسی استان در خارج از کشور حضور دارند و برخی از آنها برای مدت‌های طولانی در کشور فعالیتی نداشته‌اند.

وی افزود: با ورود دادستانی مرکز استان و تشکیل یک کمیته تخصصی، وضعیت این افراد به صورت موردی بررسی و مشخص شد تعدادی از آنها عملاً در کشور حضور نداشته و امکان استفاده از مجوزها و امضاهای آنان می‌توانست زمینه سوءاستفاده ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام‌شده، مجوز فعالیت برخی از این افراد در نظام مهندسی تعلیق یا لغو شد و از این طریق هم از حقوق جامعه مهندسی استان صیانت شد و هم زمینه‌های احتمالی تخلف در حوزه ساخت‌وساز مورد توجه قرار گرفت.

جباری در ادامه به ورود دستگاه قضایی به موضوع کمبود داروخانه و بیکاری برخی فارغ‌التحصیلان داروسازی اشاره کرد و گفت: در بررسی مسائل استان، موضوع تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته داروسازی در کنار مشکلات مردم برای دسترسی به دارو مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری انجام‌شده و برگزاری جلسات با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، این موضوع از سوی دستگاه قضایی دنبال شد و مطالبات فارغ‌التحصیلان این رشته نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری کردستان عنوان کرد: در ادامه این پیگیری‌ها، زمینه اصلاح مقررات و افزایش ظرفیت تأسیس داروخانه فراهم شد و آثار این اقدام به تدریج در استان قابل مشاهده است.

جباری تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد دستگاه قضایی می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی خود، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، نسبت به مسائل عمومی و مشکلاتی که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد، ورود مؤثر داشته باشد.

ادامه رویکرد مسئله‌محوری در دوره جدید

وی با بیان اینکه این رویکرد در دوره جدید مدیریت دادگستری استان نیز ادامه خواهد داشت، گفت: دستگاه قضایی کردستان تلاش می‌کند با شناسایی مسائل، پیگیری حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با فساد و تقویت همکاری میان دستگاه‌ها، نقش مؤثرتری در حل مشکلات استان ایفا کند.

رئیس کل دادگستری کردستان در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، قضات، کارکنان و مجموعه‌های مختلف استان در این مراسم، بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.