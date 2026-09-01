کیفرخواست پرونده «ترینوست» با ۷۴۲ شاکی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: متهمان پرونده موسوم به «ترینوست» با فعالیت گسترده در استان گلستان، افراد را با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و بازگشت اصل سرمایه به سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای با عنوان «شرکت بین‌المللی ترینوست» ترغیب کرده‌اند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داده است این مجموعه فاقد مجوز رسمی داخلی یا بین‌المللی بوده و متهمان با وعده تبدیل سرمایه افراد به ارز دیجیتال «تتر» و پرداخت سود در قالب این ارز، اقدام به دریافت سرمایه از آنان کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، متهمان پس از دریافت سرمایه افراد، دارایی آنها را برخلاف وعده اولیه به ارزی با عنوان «تریکو» تبدیل کرده‌اند که ارزش پایین این ارز موجب کاهش ارزش سرمایه افراد و ورود خسارت به سرمایه‌گذاران شده است.

اسپانلو درباره متهم اصلی این پرونده نیز گفت: این فرد در جریان تحقیقات به‌عنوان طراح و سازنده سایت ترینوست و مسئول مدیریت جذب سرمایه شناسایی شد و مأموران با اخذ نیابت قضایی، وی را در تهران دستگیر و به گرگان منتقل کردند.

وی با بیان اینکه متهم اصلی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، افزود: برای ۲۰ متهم اصلی پرونده که در جذب سرمایه و ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری نقش داشته‌اند، با اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق امیدوار کردن مردم به امور واهی و ایجاد شرکت موهوم، کیفرخواست صادر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تاکنون ۷۴۲ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند و کارشناسان پس از بررسی اسناد و مدارک، میزان سرمایه مورد ادعا و خسارت مطرح‌شده را حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

اسپانلو خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی کیفرخواست پرونده را صادر و آن را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کرده است.