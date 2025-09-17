به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی چهارشنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، بیان کرد: در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده، ۴۲ پروژه ورزشی شامل زمین‌های چمن مصنوعی و سایر فضاهای ورزشی تا پایان سال در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به ضرورت همکاری شهرداری‌ها، راهداری و دستگاه‌های که دارای ماشین‌آلات عمرانی هستند در انجام این پروژه‌ها، بیان کرد: استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دستگاه‌های استانی می‌تواند منجر روند اجرای این طرح‌ها را سرعت بخشد.

مرتضوی ادامه داد: از ابتدای تابستان تاکنون ۱۷ جلسه استانی و ۱۵ جلسه شهرستانی شورای آموزش و پرورش برگزار شده و همه مدیران، معاونان، دبیران و آموزگاران استان در قالب طرح توانمندسازی توانا آموزش دیده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۷۵۷ دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: از این تعداد، هزار و ۶۵۲ نفر اتباع هستند و در مجموع تعداد کل دانش‌آموزان اتباع در همه دوره‌های تحصیلی استان به هزار و ۲۲ نفر می‌رسد که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به موفقیت فرهنگیان استان در جشنواره اصلاح روش‌های آموزشی، گفت: از بین ۸۲۰ معلم شرکت‌کننده در این جشنواره، ۱۰ نفر به مرحله کشوری راه یافتند که سه نفر موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند

مرتضوی با اشاره به تأسیس منطقه آموزش و پرورش جدید در استان پس از ۲۱ سال، افزود: این کار با حمایت استاندار، امام‌جمعه و نمایندگان مردم در مجلس انجام شده و یکی از شاخص‌ترین رویدادهای آموزش و پرورش خراسان جنوبی است.

وی به خرید تجهیزات آموزشی و ورزشی به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اشاره کرد و افزود: این تجهیزات شامل ملزومات هنرستان‌ها، مدارس عشایری و معاونت تربیت بدنی است که در قالب کاروان‌های تجهیزات به شهرستان‌ها ارسال شده و دو کاروان دیگر نیز در روزهای آینده اعزام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: برای مناطق محروم که امکان دسترسی به پیش‌دبستانی نداشتند هم دوره‌ای یک‌ماهه ۸۸ ساعته برگزار شده تا عدالت آموزشی در این بخش هم رعایت شود.

مرتضوی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی شامل جشن غنچه‌ها، جشن شکوفه‌ها، جشن جوانه‌ها و جشن فرشته‌ها برای دانش‌آموزان استثنایی خبر داد و اظهار کرد: همه هزار و ۹۴۵ مدرسه استان موظف شده‌اند ورودی خود را با تصاویر شهدا و به‌ویژه شهید سردار کاظمی مزین کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس بیان کرد: نواختن زنگ ایثار و مقاومت با حضور فرمانداران در همه شهرستان‌ها و برگزاری یک مراسم محوری در شهرستان خوسف از جمله برنامه‌های شاخص آغاز سال تحصیلی است.

وی با اشاره به بازرسی از ۶۵۰ مدرسه استان ادامه داد: هیچ مدرسه‌ای بدون بازدید نمانده است، بنابراین آموزش و پرورش خراسان جنوبی آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی جدید را با نشاط، آرامش و بدون دغدغه آغاز کند.

گفتنی است، در پایان از مدیران دبیرستان هیئت علامه طباطبایی و دبیرستان هیئت حضرت زینب (س) بیرجند که موفق به کسب رتبه نخست میانگین امتحانات نهایی در بین ۳۲ استان کشور شدند و فرماندار زیرکوه به عنوان شورای برتر آموزش و پرورش خراسان جنوبی تقدیر شد.